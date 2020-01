Et SAS-fly fra København mod den skotske by Aberdeen ændrede mandag aften kurs og er i stedet landet i Edinburgh.

Det oplyser SAS til B.T.

»Jeg kan bekræfte, at flyet skiftede kurs for nogle minutter siden. Det er landet normalt i Edinburgh, og vi vil nu sørge for at passagererne kommer frem til deres endelige destination,« lyder det fra Freja Annamatz, som efterfølgende har fulgt op med en forklaring på, hvorfor flyet ændrede kurs.

»Det fortsatte ikke mod Aberdeen på grund af dårligt vejr, og derfor landede det i Edinburgh,« fortæller hun.