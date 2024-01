Nytårsaften måtte et SAS-fly, som fløj mellem Malaga og Stockholm, nødlande i København.

Årsagen var pludselig kvalme hos flere passagerer og besætningsmedlemmer.

Nu mener SAS så at have fundet ud af, hvad der har forårsaget kvalmen.

Det skriver Aftonbladet.

»Vi tror, at det er dråber fra afisningsvæske, der er havnet i ventilationssystemet og har forårsaget kvalmen,« siger Irena Busic, pressechef hos SAS.

De vil dog fortsætte efterforskningen for at slå fast, om det er synderen.

»Når vi er færdige med undersøgelsen, vil ventilationssystemet blive rengjort,« siger Busic og pointerer, at afisningsvæsken er nødvendigt for, at flyene kan klare sig oppe i de kølige temperaturer.

Der var omkring 140 personer ombord, som blev indlogeret på hotel, før de senere blev fløjet videre til Stockholm med andre fly.

Alle besætningsmedlemmer var friske igen dagen efter, oplyser pressechefen videre.

En af de passagerer, der blev dårlig, var Noora Friberg.

»Personalet hentede mig, og jeg måtte sidde sammen med dem forrest i flyet. Der fik jeg ilt. Jeg var fuldstændig rystet og kunne ikke sidde stille. Det var, som om hjernen blev koblet fra kroppen,« har hun tidligere forklaret til Aftonposten.