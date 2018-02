En SAS-ansat, der var ansvarlig for luftfartssikkerheden, er blevet anholdt, efter hun drak sig fuld under en flyvning.

Episoden fandt sted på et SAS-fly mellem et endnu ukendt sted i Asien og Sverige tilbage i efteråret.

Ifølge Aftonbladet har kvinden udtalt til politiet under en afhøring, at hun dagen inden flyvningen spiste aftensmad og drak vin på hotellet med en kollega.

Efter et par timers søvn gik hun ombord på SAS-flyet, hvor hun drak vodka med juice. Ifølge hende selv drak hun cirka 1,5 centiliter vodka.

»Jeg ved ikke, hvorfor jeg hældte vodka i min juice, jeg tror, det var et øjebliks svaghed. Måske for at vågne op,« siger kvinden.

Den berusede kvindes opførsel gik dog heller ikke ubemærket hen blandt passagererne.

Derfor ringede en af passagererne til politiet, fordi han ville være sikker på, at SAS tog sig af optrinnet. Politiet reagerede på anmeldelsen og stod klar i lufthavnen i den svenske hovedstad, Stockholm, da flyet landede. Her blev kvinden anholdt.

Kvindens ’absurde adfærd’ på flyet har passagererne siden fortalt om.

Hun talte blandt andet snøvlet i højttaleranlægget, hun spildte kaffe og mælk på passagererne og i midtergangen, hun faldt i kabinen, og hun lugtede af alkohol.

En af kvindens kolleger fortalte også, at hun havde fundet en tom vodkaflaske i en skraldespand.

Kvinden blev taget med på politistationen, men inden da fik hun målt en promille på 0,94.

»Det var en dramatisk oplevelse for mig, ingen af mine kolleger fortalte mig, at de mente, jeg gjorde noget forkert,« har den fulde kvinde siden udtalt, hun forventede ikke, at politiet stod og ventede på hende.

Ifølge anklagemyndigheden har kvindens tilstand i luften haft en betydelig indvirkning på luftfartssikkerheden. Hun har været ansat hos SAS i mange år, men er efter episoden gået på pension.

Kvinden erkender, at hun har overtrådt lovgivningen og været påvirket i luften.