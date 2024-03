Sarkozy slipper formentlig for fængsel og ventes at afsone med fodlænke. Halvdelen af straffen gøres betinget.

Frankrigs ekspræsident Nicolas Sarkozy har onsdag tabt en ankesag om finansiering af sin valgkamp i 2012.

Sarkozy havde anket en dom på et års fængsel, som han fik i 2021.

Den har appeldomstolen stadfæstet, men har dog gjort halvdelen af straffen betinget.

Ekspræsidenten slipper efter alt at dømme for at skulle afsone bag tremmer.

Den halvdel af straffen, der ikke er betinget, vil formentlig blive afsonet på anden måde, såsom med fodlænke i hjemmet.

Sarkozy og hans daværende republikanske parti, UMP, var kendt skyldige i at have samarbejdet med et PR-firma om at skjule de reelle omkostninger ved hans valgkamp i 2012.

Anklagen mod ham lød på, at han har ladet PR-firmaet Bygmalion arrangere store shows og andre dyre former for valgkamp. Men kvitteringerne blev ifølge anklagerne sendt til UMP i stedet for til kampagnestaben.

Det skete angiveligt i et forsøg på at skjule de reelle omkostninger.

Frankrig har strikse regler for, hvor store beløb der må bruges til at føre valgkamp.

Anklagerne i sagen mener, at Sarkozy brugte 42,8 millioner euro (319 millioner kroner) på at føre valgkamp i 2012. Det er næsten dobbelt så mange penge som det højst tilladte.

Sarkozy har gennem hele forløbet fastholdt sin uskyld og bebrejdet folk i sin kampagnestab.

- Jeg valgte ikke nogen udbyder, jeg skrev ikke under på nogen kvitteringer, sagde han i retten.

Ifølge Sarkozys advokat vil ekspræsidenten anke onsdagens dom til Frankrigs højeste retsinstans, Cour de cassation.

På trods af en række anklager mod ham om blandt andet korruption, har Sarkozy fortsat indflydelse i konservative kredse i Frankrig. Han er også på god fod med den nuværende præsident, Emmanuel Macron.

Sarkozy var Frankrigs præsident fra 2007 til 2012.

