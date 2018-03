Den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy mener sigtelse er en del af en bagvaskelses-kampagne.

Paris. Den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy fylder godt i spalterne i de franske aviser torsdag, efter at han onsdag blev sigtet af politiet for korruption og ulovlig kampagnefinansiering.

Blandt andet i den store franske avis Le Figaro, hvor der er citater fra Sarkozy, som han skal have givet til de dommere, der onsdag fremlagde den formelle sigtelse mod Sarkozy.

- Denne bagvaskelse har gjort mit liv til et levende helvede siden 11. marts 2011, skal Sarkozy blandt andet have sagt.

Ifølge avisen har Sarkozy forklaret over for dommerne, at han har været offer for en bagvaskelses-kampagne, der begyndte i marts 2011.

Sarkozy mistænkes for i 2007 at have modtaget millioner af euro i ulovlige valgkampbidrag fra Libyens daværende leder, Muammar Gaddafi.

Den franske anklagemyndighed har fremlagt sigtelserne efter fem års efterforskning og to dage med afhøringer af den tidligere præsident.

Onsdag morgen vurderede dommere, at de havde tilstrækkeligt med beviser til at sigte den 63-årige Sarkozy.

