800 hektar land har taget skade efter en stor naturbrand på Sardinien, skriver italiensk tv-station på Twitter.

Brandfolk på den italienske ø Sardinien kæmpede fortsat mod en stor naturbrand søndag eftermiddag.

Lørdag førte branden til evakueringer, skriver det italienske nyhedsbureau Ansa.

Strandgæster, folk i 20 private hjem samt på et hotel og to campingpladser centralt beliggende på øens østlige kystlinje blev evakueret eller bedt om at tage væk, da en stor naturbrand brød ud på øen lørdag.

Den italienske tv-station Rai skrev søndag på det sociale medie Twitter, at 800 hektar land havde taget skade, mens den regionale avis La Nouva Sardegna i en overskrift beskrev situationen som 'Helvede på Sardinien'.

Ifølge avisen var der i alt 41 brande, og det er den værste dag hvad angår brande på øen siden starten af sommeren.

Den regionale miljøminister, Gianni Lampis, bebrejder brandstiftere, som han mener står bag. Ministeren sætter dog ingen navne på brandstifterne.

»I er kriminelle, kujonagtige skiderikker. I kommer til at få det, I fortjener. I kommer til at betale for den ødelæggelse og fare, I forårsager,« skriver ministeren.

/ritzau/dpa