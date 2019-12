På nogle få uger har den såkaldte sardin-bevægelse arrangeret i alt ti demonstrationer mod partiet Lega.

En ny italiensk bevægelse med sardinen som symbol breder sig og tager afstand fra det højreorienterede parti Lega.

På blot få uger har sardin-bevægelsen arrangeret ti demonstrationer, som særligt har rettet sig mod Legas Matteo Salvini, den tidligere italienske indenrigs- og vicepremierminister.

Lørdag var titusinder samlet i Firenze, hvor der blev råbt slagord og sunget den antifascistiske sang "Bella Ciao", skriver nyhedsbureauet AFP.

Bevægelsen blev grundlagt 14. november af fire unge aktivister fra Bologna.

Den er et svar på den forøgede tilslutning til Lega i det nordlige Italien.

Seneste eksempel på Legas popularitet sås ved lokalvalget i den centrale region Umbrien søndag for en uge siden.

Her fik partiet 37 procent af stemmerne og gjorde en ende på 49 års venstreorienteret styre i regionen.

- Vi mener, at de idéer, som Lega fremfører, er uacceptable, siger Paolo Ranzana, en fotograf fra sardin-bevægelsen, på Facebook ifølge AFP.

Salvini og Lega har tidligere været i koalitionsregering med Femstjernebevægelsen, men tidligere i år fejllæste han den politiske situation.

I august sprængte han regeringen i håb om at udløse et nyvalg, som Lega stod til at vinde stort.

Femstjernebevægelsen stod til at tabe, så i stedet indgik partiet en koalitionsregering med PD, der ellers er bevægelsens traditionelle rival og modstander.

Efter nederlaget har Salvini sagt, at han vil vinde magten i de italienske regioner én for én for at fremtvinge et nyvalg.

For tiden er han i hård valgkamp frem mod regionalvalget i Emilia-Romagna, endnu en klassisk venstreorienteret region.

Valget afholdes 26. januar, og målinger antyder, at Legas kandidater ligger helt lige med den nuværende centrum-venstre-guvernør i regionen.

/ritzau/