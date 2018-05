En engelsk kvinde er blevet anklaget for at have tilskyndet til et mord, da hun sendte et fotografi til sin forhenværende ven.

Billedet var temmeligt eksplicit, og det drev den 33-årige David Saunders at få et jaloux raserianfald, da han så hvad Sarah Bramley havde sendt ham:

Et foto af samme Sarah, der giver oralsex til Michael Lawson på 34. Det skriver dailymail.

En dommer i sagen sagde, at billedet fik Saunders til at tage en taxi til Sarah Bramleys hus og indledte et dødeligt angreb på hans rival.

Den nat var Michael Lawson alene hjemme, og han blev stukket i hjertet med en køkkenkniv. Det enkelte stik var dødeligt.

David Saunders fik 22½ års fængsel for mordet.

David Saunders indrømmede mordet og fik en fængselsdom på minimum 22,5 år. Dommeren sagde allerede dengang, at David Saunders var blevet provokeret af beskeden med sexbilledet.

Sarah Bramley flyttede til Australien kort tid efter mordet, men da hun vendte hjem til Storbritanien i sidste måned, blev hun straks arresteret.

I torsdags kom hun for retten, men hun gav ikke noget svar på to tiltaler om at opfordre til en forbydelse.

I næste måned skal hun for retten igen - tiltalt for opfordring til mordet på Lawson. Resulterer det i en dom, kan den blive på livstid.

Sarah Bramley sammen med Michael Lawson, som hun nu anklages for at være medskyldig i mordet på ham.

David Saunders indledte et forhold til Sarah Bramley i november 2016. Det varede indtil april sidste år. Han gav hendes nye forhold til Michael Lawson skylden.

Ved retssagen tilbage i december, hvor Saunders blev kendt skyldig, kom det frem, at Sarah Bramley flere gange havde drillet ham med hans sexuelle ydeevne:

»Jeg har aldrig fået en ordentlig orgasme i mine tre måneder med dig, jeg fakede dem alle. Han har lige givet mig den bedste orgasme jeg nogensinde har haft,« skrev hun således til ham.

Dagen før mordet fortalte Sarah Bramley tilsyneladende Saunders, at hun havde haft sex med Michael Lawson. Hun sagde blandt andet, at han var større og stærkere end Saunders.

Dommeren, der dømte David Saunders, fortalte ham allerede i december: »Jeg er absolut sikker på, at det billede blev sendt til dig, for at gøre dig vred.

Hun lykkedes tilsyneladende, for indenfor få minutter fik du fat på en taxi, der kørte dig til Sarah Bramleys hus. Jalousi spillede en stor rolle,« tilføjede han.

Retten hørte, at Saunders var i krigshumør efter at have drukket seks dåser øl og sniffet kokain.

Lawson bliver af sin familie beskrevet som et »uskyldigt offer«. Han døde en time efter angrebet.