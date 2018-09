Sarah Palin er ikke inviteret til John McCains begravelse, skriver amerikanske medier.

Hun kalder ham sin ven. Alligevel er den kontroversielle amerikanske politiker Sarah Palin ikke ønsket til den forhenværende senator og krigshelts begravelse. Det skriver CNN.

Forleden kom det frem, at John McCain som noget af det sidste ønskede, at præsident Trump holdt sig væk fra hans jordefærd. Nu er hans tidligere vicepræsidentkandidat altså heller ikke velkommen til at vise ham den sidste respekt.

Det var John McCain, der 'opfandt' Sarah Palin. Hun var totalt ukendt og en uventet joker, da han i 2008 stillede op som republikansk præsidentkandidat mod Barack Obama og præsenterede hende som sin vicepræsidentkandidat.

Foto: LARRY W. SMITH Vis mere Foto: LARRY W. SMITH

Det var første gang, republikanerne stillede med en kvindelig kandidat til den post.

På det tidspunkt af McCain bagefter i meningsmålingerne, og Palin så en overgang ud til at kunne blive den 'gamechanger', der kunne vende det forventede nederlag til en sejr for den erfarne republikanske kandidat.

Senere viste guvernøren fra Alaska sig dog slet ikke at være klar til at løfte opgaven, og hendes uvidenhed om især udenrigspolitik blev igen og igen udstillet i medier verden over.

Today we lost an American original. Sen. John McCain was a maverick and a fighter, never afraid to stand for his beliefs. John never took the easy path in life - and through sacrifice and suffering he inspired others to serve something greater than self. — Sarah Palin (@SarahPalinUSA) August 26, 2018

John McCain was my friend. I will remember the good times. My family and I send prayers for Cindy and the McCain family.

- Sarah Palin and family pic.twitter.com/KRvcIQ99cA — Sarah Palin (@SarahPalinUSA) August 26, 2018

I dag er Sarah Palin ansat på Donald Trumps yndlings-tv-kanal Fox News, og hun har været en af fortalerne i den konservative Tea Party-bevægelse.

USA-ekspert og medlem af Folketinget for Venstre Mads Fuglede sagde forleden i Kampagnesporet på Radio 24/7, at Palin i dag repræsenterer mange af de mennesker, der endte med at stemme på Donald Trump. Og fjendskabet mellem den nuværende præsident og McCain er jo en kendt sag.

Men selv om Palin efter John McCains død på twitter skrev, at han var hendes ven, er hun altså ikke velkommen til hans begravelse.

»To navne, som du ikke kommer til at se på gæstelisten: Trump og Palin,« siger en kilde på Capitol Hill med kendskab til arrangementet, til magasinet People.

Oplysningerne bliver bekræftet af Carla Eudy, som har arbejdet for McCain-familien i mange år.

En anden kilde siger til magasinet, at flere andre langvarige McCain-medarbejdere er blevet fjernet fra gæstelisten.

John McCain sove stille ind i lørdags efter en lang kamp mod kræft i hjernen. Han blev 81 år