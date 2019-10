13-årige Sarah åbnede brevet med stor iver. Hun var sikker på, at det var en bekræftelse på, at hendes drøm om at blive cheerleader på skolen var blevet opfyldt.

I stedet blev brevet og dets indhold starten på flere års mareridt for hende.

Konvolutten indeholdt adskillige pornografiske billeder – og afsenderen var anonym.

»Tårerne løb ned ad mine kinder,« siger amerikanske Sarah Garrone i podcasten 'Criminal' ifølge norsk TV 2.

Det var i 1996, at hun modtog brevet. Dengang havde hun ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at brevet blot var begyndelsen på en årelang forfølgelse, der til sidst krænkede Sarah Garrone, hvor det gør allermest ondt: hendes intime privatliv.

Først 23 år senere åbner hun op og fortæller sin historie – om hvordan hun til sidst fandt ud af, hvem der i årevis havde gjort hendes liv til et helvede.

Først skal vi tilbage til begyndelsen. Til byen Chandler i Arizona i 1996. Efter at have fået brevet med det ubehagelige indhold talte Sarah med sin mor og stedfar.

»Jeg talte om det derhjemme, og vi prøvede at finde ud af, hvem det var. Måske var det nogle perverse drenge fra skolen? Eller måske nogen fra nabolaget,« siger Sarah Garrone til Today om sine tanker dengang.

Kun én ting var hun sikker på. At det var en person, som kendte hende, der stod bag.

Inden længe skulle hun få sin mistanke bekræftet. På uhyggelig vis.

Teenagepigen bemærkede flere gange, at hendes undertøj forsvandt fra skufferne i klædeskabet. Der blev også bestilt undertøjskataloger i hendes navn.

På det tidspunkt var chikanen allerede begyndt at martre Sarah Garrones sind og hverdag. Hun blev mistænksom over for alle de drenge på skolen, som udviste selv den mindste interesse for hende – for tanken om, at vedkommende kunne være stalkeren, nagede hende.

Sarah Garrones privatliv og intimsfære blev krænket gennem mange år. Foto: Sarah Garrone/Facebook Vis mere Sarah Garrones privatliv og intimsfære blev krænket gennem mange år. Foto: Sarah Garrone/Facebook

Da der en dag lå sexlegetøj på trappen foran hoveddøren, blev det simpelthen for meget. Sarah og hendes forældre gik til politiet. Men det fik ikke chikanen til at stoppe.

Tværtimod blev den intensiveret yderligere. Og mere personlig.

For en dag tikkede der et nyt brev ind med flere pornografiske billeder – men brevet adskilte sig fra de forrige.

Bag på et af billederne var der skrevet en signeret hilsen til Sarah Garrone med rød skrift.

'Sarah. Jeg elsker dig. Jeg har brug for dig,' stod der.

Da teenagepigen så, hvem der havde underskrevet beskeden, blev hun chokeret og bestyrtet.

Det var en udvekslingsstuderende, som hun var hemmeligt forelsket i. Så hemmeligt, at hun kun havde indviet sin dagbog i det.

»Jeg rystede som et espeløv. Jeg græd. Jeg var fuldstændig knust,« siger Sarah Garrone i podcasten 'Criminal' om sin reaktion.

Men der var noget, som ikke stemte. For brevet og billederne lignede i høj grad dem, hun var begyndt at modtage et år forinden – hvor hun endnu ikke havde mødt den udvekslingsstuderende. Han kunne ikke være stalkeren, konkluderede Sarah Garrone. Hun havde dog stadig ikke noget bud på, hvem det så var, der stod bag.

Da hun flyttede fra Chandler i Arizona til Chicago for at gå på collage, slap Sarah endelig for sin stalker – troede hun.

Hun havde ellers haft fred i fem år, men da Sarah Garrone blev forlovet med Anthony, vendte chikanen tilbage.

Denne gang nåede krænkelserne et helt nyt og skræmmende niveau. Stalkeren krænkede nu direkte Sarah Garrones privatliv og intimsfære.

Sarah Garrones privatliv og intimsfære blev krænket gennem mange år. Foto: Sarah Garrone/Facebook Vis mere Sarah Garrones privatliv og intimsfære blev krænket gennem mange år. Foto: Sarah Garrone/Facebook

Hun opdagede til sin gru, at hendes e-mail var blevet hacket. Og at private og intime e-mail, hun havde sendt til sin nyforlovede, var blevet videresendt til flere af hendes venner – uden Sarah Garrones samtykke. Anthony, som arbejdede i it-branchen, sporede hackeren til Sarahs hjemby Chandler, men kunne ikke finde frem til afsenderen.

Først da hun og Anthony giftede sig og flyttede hjem til Chandler, blev mysteriet langt om længe løst.

Da Sarah Garrone en dag kom hjem fra arbejde, stod hoveddøren åben. På trappen lå der en pakke. Den indeholdt en dildo. 'Til Anthony' stod der på et papir, der var tapet fast på sexlegetøjet.

»Jeg var hunderad for, at stalkeren var inde i huset,« siger Sarah Garrone.

Hun fik derfor fat i stedfaderen Gary Hardy, som hurtigt kunne komme, da hans arbejde lå tæt på. Indbruddet blev politianmeldt.

Nogle uger senere blev Sarah Garrone kontaktet af en efterforsker fra politiet, som langt om længe kunne fortælle, at der var en mistænkt i sagen.

Det er Gary Hardy. Sarahs stedfar.

Den dag, hvor der havde været indbrud i Sarahs lejlighed, havde Gary Hardys sekretær til sin overraskelse fundet en dildo i en pakke. Pakken var stilet til hendes chef.

Det fik sekretæren til at kontakte politiet.

Få uger senere gik Gary Hardy til bekendelse og indrømmede at have chikaneret sin steddatter på det groveste igennem næsten 10 år.

»Jeg følte rædsel, afsky og at jeg var blevet krænket, da jeg fik at vide, at den person, som jeg havde åbnet op overfor og fortalt om de følelser, dette trauma havde forårsaget, var den samme person, som var årsag til traumet,« siger Sarah Garrone, som i dag er 37 år og mor til tre, til Today.

Gary Hardy fik en dom på 20 års fængsel for blandt andet chikane, indbrud, besiddelse af børnepornografi og tyveri mod sin egen virksomhed. Lovovertrædelser, han begik med henblik på at chikanere sin steddatter. Først da #MeToo-bevægelsen begyndte at rulle, besluttede Sarah Garrone sig for at fortælle om det mareridt, hun havde været igennem.