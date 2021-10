Torsdag i den forgangne uge kom dommen: Sarah Everards drabsmand skal tilbringe resten af livet bag tremmer.

Og noget tyder på, at den drabsdømte politimands tid i fængslet bliver et sandt mareridt.

Han skal nemlig afsone sin straf i selskab med nogle af landets farligste kriminelle – heriblandt fanger, der er dømt for mord på politimænd.

Det skriver Evening Standard lørdag.

Han kommer ikke til at kunne skjule sig nogen steder Noel Smith, skribent og tidligere kriminel

33-årige Sarah Everards blev 10. marts 2021 fundet dræbt i Storbritannien efter at have været forsvundet i en uge.

Mordet blev begået af den tidligere politibetjent Wayne Couzens. Han er dømt for at bortføre, voldtage og kvæle Sarah Everards.

Det er Noel Smith, der kommer med forudsigelsen om Wayne Couzens' kommende hverdag. Noel Smith er tidligere kriminel og arbejder i dag som skribent for fængselsmagasinet InsideTime.

Her har han skrevet en artikel, hvor han sætter ord på den hverdag, Wayne Couzens kan se frem til.

En fremtid, Noel Smith beskriver som 'et mareridt fra start til slut'.

»Mange af de andre indsatte er dømt for mord på politimænd, og de fleste af dem hader stadig politiet. Systemet er småt, og det er svært at adskille de indsatte fra hinanden, så han kommer ikke til at kunne skjule sig nogen steder,« siger Noel Smith til Evening Standard.

Wayne Couzens skal afsone sin straf i landets sikreste fængsel. Her er mindre end 60 indsatte.

Den tidligere politibetjent Wayne Couzens, der er dømt for mordet på Sarah Everard. Foto: METROPOLITAN POLICE

Ifølge Noel Smith kender Wayne Couzens – som tidligere politimand – godt til den fremtid, der venter ham bag tremmer.

En hverdag præget af frygt, overvågning og ingen mulighed for at flygte fra hverken fængselsvagter eller de andre indsatte.

Derfor mener han også, at Wayne Couzens kommer til at bruge det meste af sin tid alene i sin celle. I hvert fald de første fire til seks år.

Noel Smith fortæller, at det først senere går op for fangerne i den type fængsler, at de aldrig kommer ud igen. Aldrig ser et blomstrende træ – eller dem, de elsker, igen.

Og den tanke vil hos de fleste kunne blive begyndelsen til en depression.

En sindstilstand, Noel Smith allerede nu tror har ramt Wayne Couzens.

Derfor er han også af den overbevisning, at den drabsdømte politimand vil være under opsyn døgnet rundt, for at man kan sikre, at han ikke tager livet af sig.