At 35-årige Sarah Arnd Linder nu er vaccineret mod covid-19, mens hendes 70-årige lungesvækkede far ikke er, har én hovedårsag:

Sarah Arnd Linder bor i Tel Aviv i Israel, mens hendes forældre bor i Gilleleje i Danmark. Hendes historie skærer det ud i pap, hvor stor forskellen er på vaccineudrulningen i de to lande.

»Mine forældre har endnu ikke fået vaccinen. Min far er 70 år og har astma, og det bekymrer mig meget, at han endnu ikke er vaccineret. Det er jeg lidt ked af,« siger Sarah Arnd Linder.

Med fast bopæl i Israel har hun israelsk personnummer og er omfattet af landets vaccineprogram til trods for, at hun er dansk statsborger.

Israelerne er nu nået så langt med at få vaccineret befolkningen, at det nu også er blevet Sarah Arnd Linders tur.

3.005.382 personer svarende til 32,6 procent af Israels befolkning har ifølge Israels sundhedsministerium modtaget Pfizer-vaccinen ved udgangen af januar.

Hele 1.728.625 personer har fået deres andet stik svarende til 18,8 procent af de godt ni millioner indbyggere.

»Jeg var super lettet, da jeg fandt ud af, at jeg kunne blive vaccineret,« siger Sarah Arnd Linder.

Torsdag blev hun klar over, at der var åbnet for, at hendes aldersgruppe kunne få vaccinen. Samme dag ringede hun og bestilte tid til vaccinationen, som søndag foregik i et vaccinationscenter på en underjordisk parkeringsplads under et indkøbscenter.

»Det gik rigtig hurtigt. Jeg tror, der gik fire minutter – så sad jeg ved et bord og var klar til at blive stukket,« fortæller hun.

At der er højt tempo på den israelske vaccineudrulning, er tydelig for enhver.

Regeringen har sat som mål, at alle over 16 år skal være tilbudt en vaccine og være vaccineret inden udgangen af marts. Til sammenligning er den danske målsætning, at alle er vaccineret sidst i juni. Tre måneder senere.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, fik allerede 9. januar sit andet stik med Pfizer-vaccinen. Foto: Miriam Elster/ POOL Vis mere Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, fik allerede 9. januar sit andet stik med Pfizer-vaccinen. Foto: Miriam Elster/ POOL

Der er ingen tid at spilde, og ingen vaccinedoser må gå til spilde.

Mange israelske vaccinationscentre tilbyder derfor et stik til alle ved slutningen af hver arbejdsdag. Doser tøet op fra dybfrost skal bruges inden for få timer, og derfor kan ventende israelere blive vaccineret, før de har fået vaccinen tilbudt ved tidsbestilling.

At Israel med længder fører det globale vaccinekapløb, skyldes først og fremmest, at landet har indgået en særlig aftale med Pfizer.

Den amerikanske medicinalgigant har dels ansvarsfrihed, hvis vaccinerne skulle give bivirkninger, dels menes Israel at have betalt den dobbelte pris per dosis, 50 dollar, sammenlignet med EU, og dels får Pfizer indsigt i israelernes sundhedsoplysninger.

Ifølge Israels sundhedsminister, Yuli Edelstein, er oplysningerne dog anonymiseret.

For Sarah Arnd Linder er den sikre leverance af covid-19-vacciner fra Pfizer prisen værd, den kritiske situation taget i betragtning.

Israel er trods vaccinerne nemlig hårdt ramt af pandemien. 640.644 smittetilfælde i alt og en positivprocent lørdag på 10 procent ud af 26.000 testede taler sit eget sprog.

For Sarah Arnd Linder, der arbejder som foredragsholder i israelske og palæstinensiske forhold for kvinder, betyder vaccinationen, at hun kan besøge sine forældre igen med god samvittighed og ro i maven.

Hun har været i Danmark to gange under coronaepidemien, og begge gange forsøgte Sarah Arnd Linder at udvise stor forsigtighed ved blandt andet at spritte ekstra meget af og holde sig på afstand af fremmede i dagene inden afrejse.

Ved første besøg i Danmark tog hun en test og gik i karantæne, inden hun besøgte familien. Det behøver hun ikke mere.

»Det bliver rarere at besøge mine forældre nu, fordi jeg ved, at jeg er vaccineret og ikke kommer til at smitte dem og gøre dem syge,« siger hun.

På januars sidste dag er 186.762 danskere blevet vaccineret ifølge Statens Serum Institut. Heraf er 2.672 vaccineret med vaccinen fra Moderna, mens resten har fået en dosis fra Pfizer.

3,2 procent af befolkningen har fået første stik, mens 1,2 procent er færdigvaccineret.

Den verserende lockdown i Israel blev søndag aften forlænget til fredag. Nedlukningen inkluderer også fortsat alle fly ind og ud af landet.

Men det hurtigtvoksende antal vaccinerede Israelere betyder formentlig, at Sarah Arnd Linder snart igen kan sætte sig ind i et fly mod Danmark for at besøge sin far og mor.

Det glæder hun sig selvsagt til.

»Jeg rejser meget, jeg arbejder i Danmark og har familie verden over og en veninde i Schweiz, og jeg vil meget gerne tilbage til livet, som det var før.«