Hvorfor rejste Urfan Sharif til Pakistan, mens hans tiårige datter lå død derhjemme?

Det spørgsmål ønsker politiet, at den britisk-pakistanske mand giver et rigtig godt svar på.

Indtil videre er han og hans kæreste sigtet for drabet på datteren Sara Sharif, skriver The Guardian.

Midt i august gik parret ombord på et fly til Pakistan.

Politiet i London har offentliggjort dette billede af tiårige Sara Sharif, som blev fundet død 10. august. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Med sig havde de deres tilsammen fem børn.

Vel ankommet hos familie i Pakistan ringede Urfan Sharif til britisk politi og fortalte, at hans datter Sara Sharif lå død i hjemmet i Woking sydvest for London.

Forklaringen lød, at hun havde været udsat for en ulykke, og at familien havde forladt landet af frygt for at blive anklaget for at have noget med dødsfaldet at gøre.

Den lille pige havde dog »flere og omfattende skader,« som hun ifølge politiet havde pådraget sig over en »længere periode.«

Sammenholdt med familiens pludselige afrejse vakte det politiets mistanke, og Urfan Sharif og kæresten Beinash Batool blev efterlyst.

Det samme gjorde Saras onkel Faisal Malik, som også var flygtet over hals og hoved.

Onsdag aften sluttede en måneds flugt, da de tre tog et fly tilbage til England.

Ved ankomsten i lufthavnen i Gatwick blev de mødt af politiet og anholdt.

De tre er nu sigtet for at have forvoldt et barns død eller for at have tilladt det, skriver The Guardian.

De sidder nu varetægtsfængslet og bliver fremstillet for en dommer fredag.