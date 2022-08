Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den finske statsminister, Sanna Marin, har fået svar på den narkotest, hun tog i sidste uge i kølvandet på en omtalt festivideo.

Det oplyser det finske statsministerium i en erklæring.

Testen er negativ.

Sanna Marin tog testen fredag 19. august, efter en video fra en privatfest var blevet lækket.

Siden videoen blev lækket, har der været stærke reaktioner i udlandet og særligt hjemme i Finland. Særlig rygterne om, hvorvidt der var blevet taget narko, fyldte.

Finske medier skrev, at flere i videoen i baggrunden råber om kokain, hvilket fik finske politikere til at opfordre Marin til at lade sig narkoteste på grund af den »skygge af tvivl«, hun havde over sig.

Sanna Marin har hele tiden afvist rygterne – og narkotesten, hun nu har fået svar på, har altså ikke påvist nogen stoffer.

I udtalelsen fremgår det også, at statsministeren selv har betalt for at få foretaget testen.

Fredag kom det frem, at Marin ikke havde ferie, da hun festede. Den fremmødte presse ved et pressemøde var derfor interesseret i at høre, om statsministeren var i stand til at varetage sit hverv, mens hun festede.

Hun fortalte, at hun ikke husker noget tidspunkt, hvor det har været nødvendigt for hende at tage til regeringskontorerne midt om natten, men at hun altid kan nås via sin telefon.

»Statsrådet er altid funktionelt, og der bliver ikke indkaldt til møder midt om natten. Hvis der er brug for at fat i mig, er jeg altid klar til at udføre mit arbejde,« sagde Sanna Marin.

B.T. talte fredag med Drude Dahlerup, der professor i statskundskab og som forsker inden for køn og politik, om videoen, som har rejst debat.

»Det er meget usædvanligt på de kanter. Det bryder med det tunge og alvorlige i Finland, at hun er en ung, kvindelig statsminister, som ser godt ud. Der er strengere krav, og kvinder bliver ofte puttet i kasser som 'modeller' og skal snakke om tøj og hår, men her kommer en kvinde, som siger 'her er jeg, og jeg opfører og klæder mig, som jeg vil'. Det, synes jeg, er helt fint. Hun laver et moderne brud.«

»Og jeg vil gætte på, at den yngre befolkning i Finland synes, det er dejligt og forfriskende. Ligesom herhjemme, når vi elsker at se politikere slå sig løs til Folkemødet. For den ældre befolkning er det et kulturchok,« sagde hun.

Læs hele den historie HER.