Den tidligere finske premierminister Sanna Marin har landet et nyt job.

Det skriver den finske avis Helsingin Sanomat.

Hun skal være international foredragsholder i fint selskab.

Det er hos det USA-baserede firma Harry Walker Agency, hvor også Barack og Michelle Obama, Bill og Hillary Clinton og sågar Storbritanniens tidligere premierminister Boris Johnson også er i stalden.

Det er ikke første gang, hun taler foran mange mennesker internationalt.

Så sent som i maj talte hun for titusindvis af lyttere under afslutningsceremonien på New York Universitet.

37-årige Sanna Marin var Finlands statsminister fra december 2019 indtil 20. juni i år for Finlands socialdemokrater.

Da hun trådte til, var hun verdens yngste regeringschef.

I løbet af sin tid som statsminister blev hun hyldet på flere internationale lister over verdens mest indflydelsesrige kvinder og blev sågar af den tyske avis Bild kaldt 'den sejeste politiker i verden'.

Men hun kom også i modvejr undervejs, efter en festvideo sidste år florerede, hvor Sanna Marin dansede, festede og havde det sjovt. Det fik flere til at anklage hende for at tage stoffer, noget hun afviste.

Hun endte også i kølvandet på anklagerne med at tage en narkotest, der var negativ.