»Vil I ikke nok holde op?«

Sådan lyder det i et opråb, som den tidligere finske statsminister – Sanna Marin – er kommet med i et tweet.

Baggrunden for opråbet skal ifølge de finske medier findes i en artikel, som underholdningsbladet Seiska har bragt.

I den kædes Sanna Marin sammen med en ny mand, efter hun tilbage i maj fortalte, at hun og hendes ægtemand, Markus Räikkönen, har søgt om skilsmisse.

»Vi har søgt om skilsmisse sammen. Vi er taknemmelige for 19 år sammen og for vores elskede datter. Vi er stadig bedste venner, tæt på hinanden og kærlige forældre. Vi vil fortsat bruge tid sammen som familie og med hinanden,« skrev Marin i den forbindelse i et opslag på Instagram

I det nye tweet, som er skrevet klokken 08.32 fredag morgen, beder 37-årige Sanna Marin medierne om at stoppe med at skrive om hendes privatliv.

»Mit privatliv har ingen som helst samfundsmæssig betydning, og det er urimeligt, at det stadig er i nyhederne,« skriver hun og tilføjer:

»Jeg har ikke bragt mine private anliggender på banen. Vil I ikke nok holde op?«

Yksityiselämälläni ei ole minkäänlaista yhteiskunnallista merkitystä ja on kohtuutonta, että siitä yhä uutisoidaan. Minä en ole tuonut yksityisiä asioitani esille. Voisitteko jo lopettaa. — Sanna Marin (@MarinSanna) July 28, 2023

Det er ikke første gang, hun har kritiseret medierne for dækningen af hende.

Tidligere har Marin ifølge det finske medie YLE sagt, at hun ville ønske, at medierne ville fokusere på hendes arbejde i stedet for hendes person.

I juni udtalte hun blandt andet, at dækningen af hendes privatliv, mens hun var statsminister, havde føltes 'overdreven og helt ude af proportioner'.

Sanna Marin blev finsk statsminister i 2019 som 34-årig.

Tilbage i april meddelte hun, at hun forlader sin post som leder for Socialdemokratiet i Finland.

Meldingen kom hun med, efter der havde været valg til rigsdagen i Finland, hvor det stod klart, at hun ikke havde de fornødne mandater til at fortsætte som statsminister.

Formelt stopper hun dog først som partileder til september, når Socialdemokratiet afholder sit næste årsmøde.

Hun fortsætter som medlem af Finlands parlament.