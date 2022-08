Lyt til artiklen

Der har været tryk på Finlands statsminister i den seneste uges tid.

Det er sket, efter der er blevet lækket videoer af Sanna Marin, hvor hun var til fest og på natklub. Det lagde et pres på den finske statsminister og førte til, at hun måtte tage en narkotest, der viste sig at være negativ.

På et pressemøde adresserede hun igen den seneste uges historier. Det skriver det finske medie Ilta-Sanomat.

»Denne uge har ikke været let for mig. Den har faktisk været ganske vanskelig. Jeg vil gerne tro, at folk ser på, hvad vi laver på vores arbejde frem for, hvad vi laver i vores fritid,« siger den finske statsminister med tårer og en skælvende stemme i videoen herover.

Den tidligere finske statsminister Antti Rinne har tidligere sagt, at Sanna Marin er nødt til at gøre sig visse overvejelser om, hvad hun laver i sin fritid.

Sanna Marin fortæller i sin tale, at hun vil lære af den seneste tid og samtidig fortsætte med at gøre sit bedste i sit job som statsminister.

»Det er billeder og videoer, som jeg ikke ønsker at se. Men nu har alle set dem alligevel. Det er en privat sag, det er glæde, og det er selve livet,« siger Sanna Marin i tale.

Onsdag har politiet i Helsinki fortalt, at de har modtaget tre anmeldelser af en video, hvor Sanna Marin optræder.

Politiet har kigget på videoerne og konkluderet, at der ikke er et grundlag for at åbne en efterforskning af sagen.