Salg af ædelsten har i mange år været indbringende for Myanmar. Men USA vil kvæle pengestrømmen til militæret.

USA vil afskære Myanmars militærstyre fra den betydelige indtægt, som eksporten af ædelsten udgør.

Det meddeler USA's finansministerium, der torsdag har indført nye sanktioner mod landet.

Det rammer et statsligt selskab, Myanmar Gems Enterprise, der er en vigtig del af landets store mineindustri og værdifulde eksport af ædelsten og smykkesten.

USA ønsker at "nægte det burmesiske militær kilder til finansiering, herunder fra vigtige statsejede selskaber i hele Burma", meddeler ministeriet.

Burma er Myanmars tidligere navn, som blandt andre den afsatte regeringsleder, Aung San Suu Kyi, foretrækker at bruge.

En stor del af den jade, der bruges til smykker og især er eftertragtet i Kina, kommer fra miner i Myanmar. Landet eksporterer også rubiner og andre ædelsten.

Sanktionerne betyder, at det fremover er forbudt for amerikanere at gøre forretninger med Myanmar Gems Enterprise.

Præsident Joe Bidens administration har rettet flere sanktioner mod Myanmar, efter at militæret tog magten i det sydøstasiatiske land 1. februar.

I forvejen er de generaler, der er involveret i kuppet, blevet ramt af amerikanske sanktioner. Det samme er mange af deres familiemedlemmer samt to store virksomheder, der kontrolleres af militæret.

Også en række andre lande har indført sanktioner mod Myanmars militær.

Over 600 mennesker er blevet dræbt i landet i forbindelse med protester mod kuppet. Omkring 50 af de dræbte er børn.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, siger torsdag, at USA vil "opretholde presset på regimets indkomstkilder, til det stopper sin vold, løslader alle der er tilbageholdt uden grund, ophæver undtagelsestilstanden, fjerner restriktioner på telekommunikation og får Burma tilbage på vejen mod demokrati".

/ritzau/Reuters