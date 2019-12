Efter amerikanske sanktioner forsinkes Nord Stream 2-gasledning til slutningen af 2020 ifølge energiminister.

Rusland forventer, at gasledningen Nord Stream 2, der løber gennem Østersøen, vil komme i drift inden udgangen af 2020.

Det siger energiminister Aleksander Novak ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hele projektet med anlægget af gasledningen har været højpolitisk og fyldt med geopolitiske kontroverser. Det seneste forsinkelse er et resultat af sanktioner fra USA.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har så sent som tre dage før juleaften godkendt sanktioner mod de selskaber, der deltager i arbejdet med at opføre gasledningen fra Rusland til Tyskland.

De sanktioner har fået det schweizisk-hollandske selskab Allseas, der hidtil har lagt gasledningen, til at trække sig fra projektet.

Der mangler en strækning nær Bornholm på omkring 160 kilometer.

Fordi Allseas har trukket, skal Rusland ifølge Novak have fat i et andet af de særlige skibe, der bruges til at lægge sådanne gasledninger langs havets bund.

Ifølge Reuters nævnte Novak ikke hvilket fartøj, der skal bruges, men at et fartøj, der ligger til havn i Østasien, først skal sejles til Østersøen, før projektet kan færdiggøres.

Reuters skriver, at det russiske olie- og energiselskab Gazprom i 2016 købte et sådan skib, som fredag ligger til havn i den russiske by Nakhodka på landets stillehavskyst.

Nyhedsbureauet skriver videre, at det vil tage skibet 45 dage at komme til Bornholm gennem Suez-kanalen. Den kan også tage ruten nord om Rusland, hvis den følges med en isbryder. Det vil tage 37 dage.

Danmark har tidligere spillet en hovedrolle i dramaet om Nord Stream 2. I oktober gav Energistyrelsen grønt lys til en linjeføring syd for Bornholm.

Gasledningen går ikke på den danske kontinentalsokkel, og Danmark har dermed ikke kunnet afvise gasledningen af sikkerhedspolitiske hensyn. Vurderingen har alene været en administrativ vurdering af miljøhensyn.

Den danske tilladelse trak dog ud, og den oprindelig plan med at åbne for trafikken af gas i 2019 blev udskudt som følge heraf.

/ritzau/