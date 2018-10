Alle studier af de hellige skrifter fører til islam, fortæller irsk sanger, der nu hedder Shuhada Davitt.

London. Den kendte irske sanger Sinéad O'Connor oplyser, at hun er konverteret til islam.

For fremtiden vil hun omtales med sit muslimske navn: Shuhada Davitt.

Den 51-årige sanger fik blandt andet et globalt gennembrud med sangen "Nothing Compares 2 U", der var skrevet af musikeren Prince.

Hun har lagt selfies ud på Twitter, hvor hun er iført hijab. Hun har også postet en video, hvor hun syngende kalder til muslimsk bøn.

- Dette er for at meddele, at jeg er stolt over at være blevet en muslim. Det er den naturlige konklusion for enhver intelligent søgende teolog, skriver hun i et tweet.

- Alle studier af de hellige skrifter fører til islam. Det gør samtidig alle andre hellige skrifter overflødige, mener hun.

Den irske sanger blev berygtet, da hun i 1992 på direkte tv i programmet Saturday Night Live i USA rev et billede af pave Johannes Paul i stykker. Hun forklarede, at hun gjorde det i protest mod den katolske kirke.

I de senere år har hun talt åbent om sine sindslidelser.

/ritzau/AP