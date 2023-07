Den irske sanger Sinéad O'Connor er død, 56 år.

Det skriver avisen Irish Times, og familien bekræfter hendes død over for den irske tv-station RTE.

»Det er med stor sorg, at vi meddeler, at vores elskede Sinéad er gået bort,« lyder det i meddelelsen, som tilføjer:

»Hendes familie og venner er knuste og beder om fred i denne svære tid.«

Dødsårsagen fremgår ikke umiddelbart.

Sinéad O'Connor er især kendt for hittet »Nothing Compares 2 U« fra 1990. Sangen blev valgt som årets største hit ved Billboard Music Awards i 1990.

Sangen er skrevet af musikeren Prince, som døde i 2016. Inden da havde hun i 1987 udgivet albummet 'The Lion and the Cobra', der blev nomineret til en Grammy. I alt er det blevet til ti albumudgivelser fra hendes side.

O'Connor efterlader sig tre børn.

Et fjerde barn, sønnen Shane, døde sidste år i en alder af 17 år, skriver Irish Times.

O'Connor konverterede i 2018 til islam og ændrede sit navn til Shuhada Sadaqat. Hun fortsatte dog med at optræde under navnet Sinéad O'Connor.

Hun udgav ti albums, det seneste i 2014.

Den irske sanger har ofte været centrum for kontroverser.

Blandt andet i 1992, da hun på direkte tv i programmet Saturday Night Live i USA rev et billede af pave Johannes Paul i stykker.

Hun forklarede, at hun gjorde det i protest mod den katolske kirke.

Hun har også gjort sig bemærket med en række kontroversielle optrædener og udtalelser, ligesom hun mange gange har ytret sig om religion, kvinders rettigheder og misbrug af børn.

I et tidligere interview med BBC har hun forklaret, at hun aldrig var den popstjerne, hun blev gjort til med 'Nothing Compares 2 U' - men at hun i høj grad opfattede sig selv som en protestsanger.

Hun optrådte på Smukfest og Tønder Festival i henholdsvis 2007 og 2013.

I de senere år har hun talt åbent om sine sindslidelser.

/ritzau/