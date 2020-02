Det var en noget rødkindet TV-vært, der kæmpede for at fremstå professionel under et interview i engelske 'Good Morning Britain.'

Værtinden, Kate Garraway, var nemlig ikke umiddelbart forberedt på den retning, som 'Copacabana'-sangeren, Barry Manilow, ville dreje interviewet i.

Under TV-interviewet, som drejede sig om den 76-årige sangers nye album, spurgte Kate Garraway ind til sangerens mand, som han giftede sig med i 2014.

Det skriver Daily Mail.

Her ledte Barry Manilow interviewet ned mod bæltestedet, da han påpegede, at nu samtalen var drejet ind på sex og romantik, så var hans album faktisk både sexet og romantisk.

Kate Garraway greb hurtigt stemningen og legede med, mens hun konstaterede, at Barry Manilows sange nok er blevet sat på musikanlæggene under mange romantiske dates gennem tiden.

Til det gav den 72-årige sanger et svar, der nok kunne gøre de fleste mennesker varme i kinderne:

»Åh, ja. Det tror jeg. Jeg har jo siddet på bagsædet med dig,« lød det prompte.

Og mens Kate Garraway chokeret spærrede øjnene op, var hendes mandlige medvært Adil Ray ikke til nogen hjælp:

»Du er langt fra den eneste, der har sagt det til Kate Garraway,« sagde han, mens Kate Garraway selv legede med på legen og påpegede, at man nok kunne fylde et helt Wembley Station af folk, der har sagt sådan om hende.

Til det grinede både værterne og Copacabana-legenden og interviewet fortsatte nord for bæltestedet.

Barry Manilow giftede sig med sin manager gennem 40 år i 2014. Forholdet blev dog hemmeligt frem til 2017, hvor Barry Manilow sprang ud som homoseksuel og afslørede sin store kærlighed, Garry Kief.