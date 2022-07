Lyt til artiklen

En sang af en DJ og en sanger, der ellers ikke har lavet særlig mange hit-numre, har pludselig skabt meget stor debat i Tyskland.

Sangen 'Layla' af sangeren Schürze og musikeren DJ Robin har ligget i toppen af landets hitlister i næsten tre uger og har været et stort hit på de tyske festivaler.

Men sangens tekst har nu skabt så stor debat, at myndighederne i byen Würzburg har forbudt, at man spiller sangen under byens årlige byfest, som hedder Kiliani og står på fra 1.–17. juli med forskellige events, forlystelser, musik og den slags. Det skriver det tyske medie The Local DE.

Teksten lyder blandt andet: »Jeg har et bordel, og min bordelfrue hedder Layla / Hun er smukkere, yngre, mere sexet.«

Forbuddet har fået Tysklands justitsminister Marco Buschmann til tasterne tirsdag.

»Du behøver ikke at kunne lide popsangtekster. Du kan endda finde dem dumme eller smagløse. Men at forbyde dem officielt, synes jeg, er et skridt for langt,« skrev han på Twitter.

Også i politiske kredse har sangen skabt drama.

De konservative søsterpartier CDU/CSUs ungdomsparti Junge Union skulle have spillet sangen under en konference i juni måned.

Det fik den socialdemokratiske ungdomspolitiker Sophie Fruehwald til at anklage dem for »ren sexisme.«