En kæmpemæssig mur af sand er væltet ind over fabrikker og boliger i byen Linze i den nordvestlige kinesiske provins Gansu.

Luftfotografier viser stormen ramme med apokalyptiske scener, da en gul storm ramte byen i søndags.

På stats-tv kunne man høre, at der skete flere bilulykker, og der var nærmest ingen udsigt i byen. Det skriver Today Online.

Meteorologerne advarede folk om at holde sig inden døre. De skulle holde vinduerne lukket, for der var flere storme på vej.

Sandstormen vælter ind over byen som en gullig storm. Foto: STR / AFP

Kina oplever enorme sandstorme hvert forår. De kommer, når sandet fra Gobiørkenen bliver løftet til vejrs og dumpet ned over byer så langt væk som Shandong på den østlige kyst.

En sandstorm ramte Beijing i marts. Den var så kraftig, at den udfordrede målingerne af luftforureningen. Luften blev farvet mørkegult, og stormen tvang luftfartsselskaberne til at aflyse hundreder af fly.

Det var den værste sandstorm, der ramte hovedstaden i et årti. Det understreger planerne om at bygge en 'stor grøn mur' – en barriere af naturlig materiale som intensiv træplantning, der er et værn mod sandstormene.

Allerede sidste år forudsagde myndighederne i hovedstaden Beijing, at de ville få færre og svagere sandstorme, der vil ramme den nordloge del af andet. Takken for det er anstrengelserne med at plante nye træer.