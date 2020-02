Efter at alle valgstederne er talt op i Nevada, løber Bernie Sanders med hele 22 delegerede i delstaten.

Ved lørdagens vælgermøder i Nevada vinder Bernie Sanders en stor sejr med 46,8 procents opbakning. Det står klart, efter at alle valgstederne er talt op sent mandag aften dansk tid.

Ifølge tal fra Edison Research vinder den 78-årige senator 46,8 procents opbakning, mens tidligere vicepræsident Joe Biden får 20,2 procent og tidligere borgmester i South Bend, Indiana, Pete Buttigieg 14,3 procent.

I alt var der 36 delegerede på spil i den amerikanske ørkenstat. 22 går til Bernie Sanders, 7 til Joe Biden og 3 til Pete Buttigieg.

Dermed begynder den selverklærede "demokratiske socialist" Bernie Sanders så småt at ligne et realistisk bud på, hvem der skal være Demokraternes udfordrer til republikaneren Donald Trump ved det amerikanske præsidentvalg i november.

Med stor opbakning fra især latinamerikanske vælgere i Nevada er han således blevet langt sværere at slå for de andre kandidater.

Det var generelt takket være en mangfoldig gruppe af vælgere, at Sanders strøg til tops i Nevada. Hans støtter i delstaten tæller både unge og gamle, latinovælgere, fagforeningsfolk og veluddannede, hvide kvinder.

Det viser en analyse fra Edison Research.

Efter valgene i Iowa og New Hampshire var Nevada første gang, at de demokratiske kandidater skulle testes i en mangfoldig delstat.

Her lykkedes det altså for Sanders at sikre opbakning fra vælgergrupper, som analytikere troede, at senatoren fra delstaten Vermont ikke ville kunne kapre.

Bernie Sanders kæmper ud over Joe Biden og Pete Buttigieg imod blandt andre senator Elizabeth Warren, ligesom at rigmanden Michael Bloomberg har meldt sig på banen.

Den tidligere New York-borgmester har hidtil ikke været på stemmesedlen ved de første primærvalg og vælgermøder. Han stiller først op ved den vigtige "Supertirsdag" den 3. marts. Her bliver der afholdt primærvalg i 14 forskellige delstater.

Ifølge Det Demokratiske Parti i Nevada deltog 105.195 vælgere i lørdagens vælgermøder.

Det er flere end de 84.000, der deltog i vælgermøderne i 2016, men færre end de rekordmange 118.000, der deltog i 2008.

/ritzau/Reuters