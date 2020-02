I tilfælde af trusler mod USA eller dets allierede ville Bernie Sanders indsætte militæret, fortæller han.

Hvis Bernie Sanders bliver valgt som præsident i USA, vil han "absolut" bruge militæret om nødvendigt.

Det fortæller han i programmet "60 Minutes" på CBS søndag aften amerikansk tid.

Den 78-årige demokrat uddyber og siger, at han vil bruge militæret, hvis brugen er berettiget - både for at beskytte amerikanske interesser og for at støtte USA's allierede.

Den selverklærede "demokratiske socialist" siger i samme interview, at han ville være villig til at mødes med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, ligesom præsident Donald Trump har.

Bernie Sanders' valgsejr i den amerikanske delstat Nevada lørdag blev større end forventet.

Og med stor opbakning fra især latinamerikanske vælgere er han nu blevet langt sværere at slå i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat. Netop derfor er hans udenrigs- og sikkerhedspolitik kommet under lup på det seneste.

I "60 Minutes" bliver senatoren fra Vermont spurgt om, under hvilke omstændigheder han ville indsætte amerikanske militærstyrker.

- Trusler mod det amerikanske folk. Trusler mod vores allierede. Jeg tror på Nato, svarer han.

- Jeg mener, at USA bør arbejde sammen med andre lande i en alliance - ikke arbejde på egen hånd.

Adspurgt om Sanders ville beordre en militær handling, hvis Taiwan kommer under angreb fra Kina, svarer han:

- Ja. Vi er nødt til at gøre det klart over for lande rundt om i verden, at vi ikke vil sidde på vores hænder og tillade invasioner. Helt sikkert.

Med 60 procent af valgstederne i Nevada talt op har Bernie Sanders 46 procents opbakning. Tidligere vicepræsident Joe Biden ligger på andenpladsen med 19,6 procent efterfulgt af Pete Buttigieg, der står til 15,3 procents opbakning.

/ritzau/AFP