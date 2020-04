Senator Bernie Sanders indstiller sin valgkamp og opgiver at blive Demokraternes præsidentkandidat ved USA's præsidentvalg i november.

Det har han ifølge tv-stationen CNN meddelt i et opkald til medarbejderne i hans kampagnestab.

På Twitter annoncerer Sanders, at han vil komme med en særlig meddelelse klokken 17.45 dansk tid.

Hvis denne meddelelse er en bekræftelse af, at han opgiver drømmen om at blive USA's næste præsident, er vejen banet for, at tidligere vicepræsident Joe Biden formelt nomineres som Demokraternes præsidentkandidat.

I givet fald skal Biden forsøge at vinde over den siddende præsident, republikaneren Donald Trump.

Opdateres...

/ritzau/