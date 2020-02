Med næsten alle stemmer talt op i Iowa er Pete Buttigiegs forspring skrumpet, mens Bernie Sanders haler ind.

Det endelige resultat fra mandagens vælgermøder i den amerikanske delstat Iowa lader fortsat vente på sig.

Men med 97 procent af stemmerne talt op er der næsten dødt løb mellem to af dem, der kæmper om at blive Demokraternes præsidentkandidat ved valget i USA i november.

Det skriver CNN tidligt torsdag morgen dansk tid.

Den tidligere borgmester i Sound Bend, Indiana, Pete Buttigiegs forspring er skrumpet ind. Han står til at få 26,2 procents opbakning.

Lige i hælene af ham er den 78-årige senator Bernie Sanders, der står til at få 26,1 procent.

De to bliver efterfulgt af senator Elizabeth Warren, der står til at få 18,2 procent, mens den tidligere vicepræsident Joe Biden står til 15,8 procent.

Det blev tirsdag aften dansk tid meddelt, at den 38-årige Buttigieg havde taget føringen efter det kaotiske valg i Iowa.

Buttigieg selv kaldte det en "forbløffende sejr".

De endelige resultater er ifølge Det Demokratiske Partis afdeling i Iowa blevet forsinket på grund af tekniske problemer med en app.

Hvis Buttigieg ender med at vinde i Iowa, og dermed tage første stik i kampen om at blive nomineret, er der ifølge det amerikanske medie Politico tale om en "fænomenal" bedrift.

Hans politiske erfaring er ubetydelig i sammenligning med hovedrivalernes mange år i Kongressen eller i Bidens tilfælde også som vicepræsident i to perioder under Barack Obama.

Buttigieg er katapulteret op fra at være en stort set ukendt borgmester i en mindre by i delstaten Indiana til at være en person, som hele USA kender.

Han er også den første mandlige kandidat til åbent at stå frem som homoseksuel, fremhæver Politico.

/ritzau/