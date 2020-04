Ved at droppe ud af det amerikanske præsidentvalg, giver Bernie Sanders ikke alene Joe Biden frit løb imod Donald Trump. Den 78-årige senator fra Vermont redde muligvis også menneskeliv.

Tirsdag risikerede vælgerne i den amerikanske stat Wisconsin således at blive smittet med den livsfarlige virus Covid-19 for at stemme ved statens primærvalg.

Men efter Sanders exit er der bogstaveligt talt ikke mere at stemme om. Joe Biden er nu officielt det demokratiske partis kandidat til præsidentvalget 3. november. Og derfor behøver de amerikanske vælgere ikke længere bringe sig selv i fare ved at overtræde reglerne for social distancering.

»Fremfor alt er Bernie Sanders en humanitær person, politiker og kandidat. Han har stort set intet ego. Han ser sig selv om et redskab i det amerikanske demokrati.«

Og så var der én. Nu er vicepræsident Joe Biden (til venstre) officielt den demokratiske kandidat ved præsidentvalget 3. november. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters Vis mere Og så var der én. Nu er vicepræsident Joe Biden (til venstre) officielt den demokratiske kandidat ved præsidentvalget 3. november. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters

Sådan siger David Sirota, der i flere år har skrevet taler for 78-årige Bernie Sanders, i et interview med bladet The New Yorker.

Men Bernie Sanders dropper selvfølgelig ikke alene ud for at være flink.

Efter en stribe sejre i stater som South Carolina og Florida voksede Joe Bidens forspring, mens oddsene for et Bernie Sanders-kandidatur skrumpede.

Så kom coronakrisen. Og alting blev forandret.

Ifølge Bernie Sanders forhenværende kampagneleder Mark Longabaugh, var Joe Biden hurtigere til at skifte gear.

Den forhenværende vicepræsident var således hurtig til at kritisere den siddende præsident Donald Trump for dennes langsomme reaktion på den voksende coronakrise.

Bernie Sanders undgik kritikken og i stedet talte han fortsat om sin mærkesag: offentligt sygesikring for alle amerikanere uanset indtægt og uanset alder.

Desuden havde Bernie Sanders svært ved at gå efter struben på sine modstandere.

Bernie Sanders side om side med sin kone Jane (til venstre). Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere Bernie Sanders side om side med sin kone Jane (til venstre). Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Både Bernie Sanders og Joe Biden var i mange år medlemmer af det amerikanske senat. Her arbejdede de ofte sammen. Ifølge Mark Longabaugh var Sanders taknemmelig for dette samarbejde. Og derfor tøvede han ofte, når diverse politiske journalister forsøgte at få ham til at angribe Bidens politik.

»Bernie Sanders bliver stort set straffet for at gøre det, vi ofte efterlyser hos vores politikere: kontinuitet og loyalitet. Desværre drives nutidens politik alt for ofte af billige angreb og hurtige soundbites. Det er den slags, der giver klik på computeren og opmærksomhed på tv. Men Bernie Sanders er af den gamle skole. Og det blev hans nederlag,« siger den amerikanske radiovært og journalist Stephen Henderson til B.T.

Med Joe Biden alene på toppen, er det demokratiske parti tilbage i det moderate felt. På den positive side (for demokraterne) betyder det, at ældre vælgere igen vil være trygge ved at stemme demokratisk. På grund af Bidens samarbejde med Barack Obama er mange sorte vælgere også ombord. Men spørgsmålet er nu, hvad der sker med de helt unge amerikanske vælgere.

»Bernies styrke ligger hos i aldersgruppen 18 til 29 år. Mange helt unge vælgere helle blive hjemme end at stemme på deres bedsteforældres kandidat Joe Biden. Dér ligger Joe Bidens største udfordring fra nu og frem til valget i november,« siger Mark Longabaugh til The New Yorker.