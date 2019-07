Borgerne i Spanien gik til valg i april, men det er endnu ikke lykkedes at danne en fast regering i landet.

Det er endnu ikke lykkedes den fungerende spanske premierminister, Pedro Sanchez, at samle et politisk flertal bag sig til at danne regering.

Tirsdag tabte den socialistiske leder en afstemning i det spanske parlament, skriver flere nyhedsbureauer som Reuters og AFP.

Sanchez vandt flest sæder i parlamentet, da der blev holdt valg i Spanien i april, men det var stadig ikke nok til at danne regering. Derfor er han tvunget til at finde støtte ved andre partier.

124 ud af de 350 folkevalgte i parlamentet i Madrid stemte tirsdag for, men der er stadig et stykke vej for den socialdemokratiske leder til det absolutte flertal, han behøvede, på 176.

Senere på ugen - torsdag - får den fungerende premierminister igen muligheden. Her skal han udelukkende bruge et simpelt flertal blandt de folkevalgte politikere.

Det hele afhænger af, hvorvidt socialisterne og venstrefløjspartiet Podemos kan gemme deres uenigheder af vejen og lave en aftale, skriver Reuters. Men det vil også kræve støtte fra mindre, regionale partier.

Stemningen har været anspændt med Podemos de seneste dage, men begge partier har sagt, at de vil fortsætte forhandlinger om at danne regering.

Hvis Sanchez heller ikke samler flertal torsdag, kan flere afstemninger blive sat i kalenderen i september. Lykkes det ikke, risikerer landet at skulle til genvalg.

/ritzau/