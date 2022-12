Lyt til artiklen

Der er tale om en U-vending af de helt store.

For godt en uge siden var den store historie, at den amerikanske by San Francisco i Californien ville indføre dræberrobotter. Og så alligevel ikke.

Byen har, efter at forslaget som ellers blev vedtaget af bystyret i sidste uge, mødte voldsom modstand fra flere grupper. Det skriver BBC.

Enden på det hele bliver, at beslutningen er blevet omgjort. Der bliver ikke nogle robotter med dødelige våben på gaderne.

Efter enstemmigt at have besluttet at give forslaget en pause tirsdags, så har man sendt beslutningen videre til komité.

Hvis det blev vedtaget, ville det havde givet politiet mulighed for at dræbe mistænkte med robotter.

I en anden afstemning, der normalt bruges til at give bestyrelsesbeslutninger ret, besluttede man at gøre en ende på sagen.

Det originale forslag vil nu blive raffineret – eller smidt helt ud.