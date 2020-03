Verden over lukker lande og byer deres grænser hermetisk i for at begrænse spredningen af coronavirus.

For over 100.000 danskere betyder det, at de pludselig er strandet på ubestemt tid. Tusindvis af kilometer fra deres hjem. En af dem er 30-årige Samya Attaheri.

»Jeg har det ikke særligt godt lige nu. Vi frygter, at det her kommer til at vare rigtigt længe.«

Hun og fire veninder sidder lige nu fanget på et hotel i byen Clark på Filippinerne.

Og de er langt fra alene.

Udenrigsministeriets pressetjeneste oplyser, at der lige nu er omkring 2.000 danskere strandet på Filippinerne.

Tirsdag formiddag fik veninderne at vide, at byen Clark var lukket ned, og at det derfor ikke var muligt for dem at komme til lufthavnen i Manila, hvorfra de de skal flyve hjem til Danmark.

»For et par minutter siden fik vi så at vide, at hotellet muligvis også lukker ned. Der bliver talt om, at alle hoteller i Clark lukker ned,« fortæller Samya Attaheri.

Hotellets personale har informeret de danske kvinder om, at byens grænser bliver kontrolleret, og Udenrigsministeriet har også rådet Samya Attaheri og hendes veninder til at blive, hvor de er.

»De sagde, det var kritisk, og vi skulle finde et sted, hvor vi kunne være, og sørge for, vi havde mad og drikke nok,« siger Samya Attaheri.

Hun og veninderne kom til Asien den 1. marts, og de skulle have været på en fire ugers lang ferie.

Men under deres ophold på øen Palawan kunne de læse, at den danske regering havde besluttet at lukke Danmark ned, og de fem veninder begyndte straks at lede efter billetter hjem.

»Problemet er, at der sker ændringer minut for minut. Hver gang vi tror, vi har fundet en løsning, så sker der noget nyt, der betyder, at den plan, vi havde lagt, ikke fungerer alligevel,« fortæller Samya Attaheri.

»Det er rigtigt, rigtigt kritisk.«

Lige nu har hun og de andre flybilletter hjem fra Manila til København over Dubai på fredag.

De håber, at der bliver løst op for situationen i løbet af de næste par dage, så de kan komme afsted.

Samya Attaheris fortæller, at hendes rejseforsikring hos Pensam har oplyst, at de ikke dækker nogen udgifter i forbindelse med den kritiske situation, hun står i.

Hun er derfor nødt til at betale for alle udgifter i forbindelse med hjemtransport selv.

B.T. har henvendt sig til Udenrigsministeriets pressetjeneste og har bedt dem om at oplyse, hvad de aktuelt gør i forhold til at få Samya Attaheri og de mange andre standende danskere på Filippinerne hjem.

