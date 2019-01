Det lægger pres på alle, at May mandag ikke fremlagde konkret nyt i sin plan B, mener udenrigsministeren.

Der er stadig ikke noget konkret, som EU kan forholde sig til, efter at Storbritanniens premierminister, Theresa May, mandag fremlagde sin plan B for briternes udvej af EU.

Det mener udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), som opfordrer briterne til at arbejde hurtigt på at løse hårdknuden i det britiske parlament.

- Tidslinjen er klar, og hun har sagt, at hun ikke ønsker nogen udskydelse (af Storbritanniens udtrædelse, red.). Derfor er tingene, som de er.

- Det lægger et pres på alle, at hun ikke er kommet med noget nyt. Først og fremmest skal man nu arbejde hurtigt fra britisk side for at komme med et bud på, hvad de mener, de mangler, siger Anders Samuelsen.

Der er ikke længe til, at briterne efter planen skal forlade EU-samarbejdet, hvilket sker 29. marts 2019. Men det er endnu ikke lykkes parterne at nå til enighed om en aftale.

Udenrigsministeren tror, at "alle er klar" til at kigge på løsningsforslag fra briterne, så snart de fremlægger noget konkret.

I sidste uge led May et stort nederlag, da den brexitaftale, hun havde forhandlet med EU, blev stemt ned i Underhuset. Her stemte blot 202 stemmer for og 432 imod aftalen.

Derfor måtte hun mandag fremlægge sin plan B for det britiske parlament.

Theresa May sagde i talen mandag eftermiddag blandt andet, at hun ikke vil ændre på Langfredagsaftalen, som stoppede årtiers kampe i Nordirland.

Samuelsen forventer, at hun får svært ved at samle parlamentet om en aftale.

- Hun har et ekstremt splittet parlament, hvor der er næsten lige så mange holdninger, som der er medlemmer. Det gør det utroligt svært for hende. Alle har forbehold.

- Når man ser på det kæmpestore nederlag, hun led for nylig, så kan man sige, at der er lang vej, før hun kan samle et flertal, lyder udenrigsministerens vurdering.

May afviser mandag, at der bliver en ny folkeafstemning om, hvorvidt briterne skal forlade unionen eller ej.

/ritzau/