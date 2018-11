USA, Tyskland og Frankrig har udtrykt støtte til Danmark i sag om formodet iransk attentatforsøg.

Flere store lande står bag Danmark, inden udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) mandag på et EU-møde søger støtte til sanktioner mod Iran.

- Jeg har fået rigtig, rigtig fin opbakning. Det gælder på Twitter, men også i samtaler, jeg har haft, med den franske udenrigsminister, med Mike Pompeo (USA's udenrigsminister) og den tyske udenrigsminister, siger Samuelsen før mødet i Bruxelles.

Den danske udenrigsminister fremlægger mandag for første gang sagen om en iransk efterretningstjenestes formodede attentatplaner på dansk grund. Politiet greb ind i den sag.

Danmark søger på baggrund af den sag støtte til sanktioner, hvilket ikke er noget, der er på dagsordnen i dag. Målet med fremlæggelsen er, at de andre EU-lande kan overtales til at gå videre.

- Det er første skridt i retning af at se, om vi kan komme nogle skridt videre. Der er ikke noget, der bliver afgjort i dag, siger ministeren.

Sanktioner fra EU vil kræve, at alle lande er med.

Bred opbakning er også afgørende af en anden årsag, påpeger udenrigsministeren.

Han henviser til Canada, som i august krævede en saudiarabisk blogger løsladt. Det førte til en meget kontant reaktion fra Saudi-Arabien, som blandt andet aflyste handler og indstillede flyafgange til Canada.

- Det er rigtig, rigtig vigtigt. Hvis man er i tvivl, kan man se, hvor svær en situation, Canada var i, da de var i konflikt med Saudi-Arabien. Vi har heldigvis med det samme fået en meget bred tilkendegivelse, siger Samuelsen.

Det er ikke kun Danmark, der har oplevet Irans forsøg på at operere på europæisk grund. Frankrig har sanktioneret to iranere, som skal have stået bag en bombeplan mod iranske oppositionsfolk ved Paris tidligere på året.

Der er også en sag fra Belgien, hvor et par i sommer blev stoppet i en bil med sprængstof og en detonator. Desuden blev en iransk diplomat i samme sag anholdt i Tyskland.

EU har allerede sanktioner mod Iran, og derfor er vejen til yderligere tiltag ikke nødvendigvis meget lang.

Man kan eksempelvis beslutte at føje personer til en af de i forvejen eksisterende sanktionslister.

/ritzau/