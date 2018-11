Udenrigsministeren håber, at vejen mod brexit er blevet lettere med onsdagens støtte til Theresa May.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er ikke voldsomt overrasket over, at flere britiske ministre torsdag har valgt at forlade deres ministerposter.

Det sker, efter at Storbritanniens premierminister, Theresa May, onsdag fik godkendt aftaleudkastet for briternes udtræden af EU af sine ministre, kabinettet.

- Jeg tror ikke, man skal være så overrasket. Det er meget turbulent i britisk politik i øjeblikket.

- Det er et kæmpe spørgsmål og en udløber på noget, som for mange kom som et chok, nemlig at der blev stemt for et brexit.

- Nu ligger der en konkret aftale, og der er rigtig mange, som har haft en høj retorik, både på den ene og den anden side. Nu skal de til at forholde sig til det her og lande på en måde, siger Anders Samuelsen.

Blandt andre har den britiske brexitminister, Dominic Raab, sagt farvel.

Anders Samuelsen håber, at ministerkabinettets godkendelse af den tekniske aftale kan lette vejen mod briternes EU-exit.

- Foreløbig har hun (Theresa May, red.) flertal i kabinettet. Derefter kommer der en diskussion i parlamentet, og den bliver også rigtig vanskelig.

- Jeg håber, at briterne bakker op om denne aftale, at parlamentet bakker op, så vi kan komme videre.

- Det er i høj grad i Europas interesse, og det er i endnu højere grad i briternes interesse, siger udenrigsministeren.

Anders Samuelsen mener, ud fra det han er blevet informeret om på nuværende tidspunkt, at aftalen ser fornuftig ud, også set med danske øjne.

- Man får den her balancerede tilgang, så pligter og rettigheder følges ad.

- Sådan at danske virksomheder og danske borgeres interesser bliver forsvaret, og at briterne får en adgang, men at de selvfølgelig skal leve op til forpligtelserne.

- Samtidig med at der ligger noget, der minder om en løsning på det irske spørgsmål, siger udenrigsministeren.

Storbritannien stemte 23. juni 2016 for at forlade EU.

Det sker efter planen i slutningen af marts 2019.

/ritzau/