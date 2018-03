EU og Storbritannien er enige om overgangsperiode. Vigtigt for at nå deadline i oktober, siger Samuelsen.

Bruxelles. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er optimistisk forud for, at EU-landenes europaministre tirsdag mødes i Bruxelles om Storbritanniens exit fra EU.

Mandag blev EU og Storbritannien enige om en overgangsperiode, når briterne forlader EU i marts 2019. Det er godt nyt for den videre proces, siger Anders Samuelsen til de ventende journalister på vej ind til mødet:

- Jeg betragter det som et reelt fremskridt. Der er sket klare bevægelser og også markante bevægelser i forhold til, da EU's brexitforhandler, Michel Barnier, sidst var i København. Det synes jeg er gode tegn, siger Anders Samuelsen.

Overgangsordningen er dog ikke entydigt populær i Storbritannien. Her er både fiskere og tilhængere af Storbritanniens exit utilfredse med indholdet i aftalen om overgangsperioden, der løber fra 29. marts 2019, hvor briterne forlader EU, til 31. december 2020.

I den periode vil Storbritannien ikke længere deltage i EU's beslutningsprocesser, for landet vil ikke længere medlem af EU. Storbritannien vil dog bevare sine goder, fordelene ved det indre marked og toldunionen.

Prisen er så til gengæld, at Storbritannien vil skulle respektere alle de europæiske regler i overgangsperioden. Dermed har landet ikke genvundet kontrollen med fiskeriet eller grænserne, lyder kritikken i Storbritannien.

Anders Samuelsen vil dog ikke udlægge aftalen som en sejr for de resterende 27 EU-lande:

- Vi skal lade være med at gøre det op i vindere og tabere. Det er en svær diskussion for alle parter.

- Derfor har jeg respekt for, at der er stærke interesser på spil også set fra de skotske fiskeres side. Det er der også fra danske fiskeres side. Vi skal gerne have det her landet på en måde, der er tilfredsstillende for alle parter, siger Anders Samuelsen.

Han mener dog aftalen er vigtig i forhold til at nå deadline for en samlet aftale i oktober måned:

- Der er stadigvæk meget, der udestår, men vi kan godt tillade os alle sammen at tage de seneste dages udvikling positivt, siger Anders Samuelsen.

/ritzau/