Saudi-Arabien bliver torsdag irettesat i FN's Menneskerettighedsråd for første gang siden rådets oprettelse.

I alt 36 lande - heriblandt alle 28 EU-lande - har torsdag underskrevet en fælles offentlig reprimande mod Saudi-Arabien.

Det oplyser diplomatiske kilder til nyhedsbureauet Reuters.

Erklæringen skal læses højt i FN's Menneskerettighedsråd torsdag.

Det bliver første gang, at det saudiarabiske kongedømme bliver irettesat i FN-rådet, siden rådet blev oprettet i 2006.

I erklæringen opfordres de saudiarabiske myndigheder til at løslade alle tilbageholdte aktivister. Saudi-Arabien bør også samarbejde med en FN-ledet undersøgelse af mordet på journalisten Jamal Khashoggi.

- Det er en stor succes for Europa at være forenet om det her, siger en unavngiven EU-udsending til Reuters.

Saudi-Arabien er blevet fordømt af en lang række vestlige lande efter mordet på Khashoggi i oktober. Den amerikanske efterretningstjeneste CIA har tidligere konkluderet, at kronprins Mohamed bin Salman beordrede drabet.

Khashoggi skrev kritiske artikler om styret i Saudi-Arabien. Han blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul 1. oktober.

USA's præsident, Donald Trump, har indtil videre holdt sig tilbage med at tage afstand fra kronprinsen i Saudi-Arabien.

Han ønsker ikke at ødelægge USA's gode forhold til landet.

/ritzau/