23.000 ansatte og afgange kloden rundt. Nu er det hele ved at smuldre.

Et af verdens største flyselskaber er ramt af dyb krise og kaos. Jet Airways indstiller driften prompte og aflyser samtlige afgange.

Indiens næststørste flyselskab med 123 fly har ikke råd til at betale for brændstof. Kassen tom. Alt hvad der sker til, for at drive et flyselskab, er der ikke penge til.

I en desperat dødskamp har selskabet de seneste måneder og uger rakt hånden ud til såkaldte långivere.

Men der er ingen økonomisk hjælp at hente, oplyser Jet Airways på sin hjemmeside.

Det ser dystert ud, men alligevel håber selskabet på en løsning. Kunder, der har booket via Jet Airways, vil få nærmere besked på SMS, e-mail eller telefonopkald.

Er man ramt af en øjeblikkelig aflysning, kan pengene refunderes, oplyser selskabet.

Jet Airways blev etableret i 1993 efter den indiske regering åbnede op for en mere fri og liberal økonomi. Det voksede sig hurtigt til en succes, skriver news.com, men i august i fjor begyndte de økonomiske alarmklokker for alvor at ringe, da selskab ikke var i stand til at aflevere et regnskab i tide.