Samoa ophæver undtagelsestilstand efter udbrud af mæslinger, som har kostet 81 livet. Hovedparten små børn.

Den polynesiske østat Samoa ophæver en seks uger lang undtagelsestilstand, efter at et udbrud af mæslinger er kommet under kontrol.

Det oplyser regeringen i Samoa lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

81 mennesker, hovedparten babyer og små børn, er omkommet under udbruddet af mæslinger, mens over 5600 af Samoas samlede befolkning på cirka 200.000 personer er blevet smittet.

For at få bugt med udbruddet beordrede myndighederne i november alle skoler lukket, og der blev indført rejsebegrænsninger.

Samtidig blev der iværksat en kampagne for at få folk vaccineret mod mæslinger, som er en meget smitsom sygdom. Andelen af vaccinerede i Samoa var langt lavere end i nabolandene.

Efter indsatsen fra myndigheden er 95 procent af befolkningen vaccineret mod mæslinger. Det oplyser Samoas regering på Twitter.

Samoa ligger i den sydlige del af Stillehavet cirka 3000 kilometer fra New Zealand.

/ritzau/