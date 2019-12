Modstandere af vacciner modarbejder Samoas forsøg på at få udbrud af mæslinger under kontrol, siger minister.

Samoa har anholdt en vaccinemodstander, som beskyldes for at stille hindringer i vejen for det igangværende arbejde med at vaccinere hele landets befolkning mod mæslinger.

Stillehavsnationen Samoa er ramt af et udbrud af den frygtede sygdom. Mindst 63 er omkommet, siden udbruddet begyndte i midten af oktober. Heraf er de fleste små børn under fire år.

Smitten bliver ved at sprede sig blandt Samoas befolkning på omkring 200.000 personer. 20 børn indlagt i kritisk tilstand, og totalt er over 4300 smittet.

Situationen er så alvorlig, at Samoa i denne uge nærmest har været i undtagelsestilstand.

Familier med medlemmer, der endnu ikke er vaccineret mod mæslinger, er blevet bedt om at sætte et rødt flag op foran deres hjem.

Fredag er alle offentlige kontorer lukket for anden dag i træk, og der er iværksat en massevaccination for at få kontrol over udbruddet.

Men bestræbelserne modarbejdes af vaccinemodstander. Ifølge Samoas kommunikationsminister spreder de konspirationsteorier i håb om, at folk afviser at lade sig vaccinere

- Desværre har de forsinket os, siger kommunikationsminister Afamasaga Rico Tupai.

- Vi har set børn, der døde efter at være bragt til et hospital som en sidste udvej, og så finder vi ud af, at deres familier under påvirkning af vaccinemodstandere har valgt at holde deres børn hjemme, siger ministeren.

Han advarer vaccinemodstandere om, at de vil blive politianmeldt, hvis de "kommer i vejen".

Truslen blev torsdag til alvor for vaccinemodstanderen Edwin Tamasese. Han blev anholdt, efter at have ignoreret en advarsel fra myndighederne om ikke at sprede sit budskab på sociale medier.

Amerikanske vaccinemodstandere forsøger ifølge kommunikationsminister Afamasaga Rico Tupai også at modarbejde kampagnen.

Det sker ved at "drukne" myndigheders hjemmesider med informationer, som ministeren betegner som "nonsens".

Torsdag blev over 10.000 personer vaccineret. Det svarer til fem procent af befolkningen. Målet er at nå op på mindst 90 procent. Aktuelt er kun 31 procent af små børn på Samoa vaccineret mod mæslinger.

/ritzau/AFP