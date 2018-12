Politi skyder med tåregas mod demonstranter i den fattig by Kasserine. Selvbrænding giver mindelser om 2011.

En journalist har brændt sig selv til døde i den tunesiske by Kasserine i protest mod dårlige leveforhold. Det har udløst gadeprotester til stor bekymring for landets myndigheder.

Demonstranter havde mandag aften sammenstød med politiet i Kasserine. Byen ligger 270 kilometer fra hovedstaden Tunis.

Journalisten Abderrak Zorgui lagde en video ud på de sociale medier, inden han mandag satte ild til sig selv. I videoen beskrev hans sin desperation og opfordrede til at gøre oprør.

Han udtrykte sin frustration over den store arbejdsløshed, korruptionen og de mange uindfriede løfter fra det arabiske forår i Tunis i 2011.

Byens myndigheder fortæller, at Zorgui døde af sine brandsår, kort efter han var bragt til et hospital.

Det fik øjeblikkeligt mange folk på gaden i Kasserine for at protestere, og det udviklede sig til voldelige sammenstød med politiet.

Der blev affyret tåregas for at sprede demonstranterne, som havde blokeret veje og kastet med sten mod betjentene. Seks politifolk blev såret under urolighederne. Adskillige demonstranter er anholdt.

Det var en lignede selvbrænding, der i 2011 førte til en opstand mod det diktatoriske regime i Tunesien og var startskuddet til det arabiske forår i hele regionen.

Dengang var det en gadesælger i Sidi Bouzid lige øst for Kasserine, der i protest mod fattigdom og korruption satte ild til sig selv.

De to byer er berygtet for at have meget stor arbejdsløshed og mange fattige.

Opstanden i 2011 førte til frie valg i Tunesien.

/ritzau/AP