»Det var et nyt – omend muligt omhyggeligt iscenesat – indblik i hr. Putins følelse af sin egen storhed.«

Sådan lyder det i en artikel fra The New York Times i forbindelse med, at den russiske præsident, Vladimir Putin, har sammenlignet sig selv med Peter den Store.

Det gjorde han torsdag, hvor landet markerede 350-året for den russiske zars fødsel.

Under en tale drog Putin tilsyneladende paralleller mellem det, han portrætterede som deres ens missioner for at vinde russisk land tilbage.

Blandt andet indikerede han, at der var visse ligheder mellem zarens grundlæggelse af landets daværende hovedstad, og Putins egen annektering af den ukrainske Krim-halvø.

Tilbage i 1703 grundlagde Peter den Store det, der blev landets hovedstad, Sankt Petersborg, på et område, der havde været svensk.

»Peter den Store førte den store nordiske krig i 21 år. Du kan få det indtryk, at han ved at kæmpe mod Sverige tog noget. Han tog ikke noget fra dem, han tog noget tilbage (der var russisk, red.),« fortalte Putin torsdag ifølge Reuters efter at have besøgt en udstilling dedikeret til den russiske zar.

»Ingen lande i Europa anerkendte territoriet som tilhørende Rusland. Alle betragtede det som en del af Sverige,« tilføjede han og forklarede, at 'slaviske folk i umindelige tider' dog havde boet i området.

Den bemærkning menes ifølge The New York Times at være en reference til nutiden, hvor ingen vestlige lande anerkender Moskvas annektering af Krim-halvøen – eller de dele af Ukraine, som de russiske tropper har indtaget siden krigens begyndelse i Ukraine i slutningen af februar.

Ifølge AFP kom han efterfølgende med flere kommentarer, der kan tolkes som en reference til det, der foregår i Ukraine:

»Det var vores ansvar at tage det tilbage og styrke det,« sagde Putin og fortsatte:

»Ja, der har været tidspunkter i vores lands historie, hvor vi har været tvunget til at trække os tilbage, men kun for at genvinde vores styrke og bevæge os fremad.«

Peter den Store, der var Ruslands første kejser, har ifølge The New York Times altid været en genstand for fascination for Putin, der selv kommer fra Sankt Petersborg.

Blandt andet har den russiske præsident en bronzestatue af zaren ved sit ceremonielle skrivebord, lyder det.