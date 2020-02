Det er ikke kun den amerikanske højrefløj, der er nervøs ved Bernie Sanders fremmarch. Dele af venstrefløjen krymper sig også ved tanken om en selvudnævnt 'demokratisk socialist' i Det Hvide Hus.

»Det ene øjeblik skal vi være som Danmark. Men hvad med Cuba og Fidel Castro? Hvad synes Bernie om det? Det her tyder ikke godt.«

Sådan sagde tv-værten Chris Matthews (MSNBC), som normalt står bag enhver, der vil bekæmpe Donald Trump. Men efter Bernie Sanders' overbevisende sejr ved lørdagens primærvalg i Nevada blev det tilsyneladende for meget for Matthews, der før sin karriere som tv-vært bl.a. skrev taler for præsident Jimmy Carter:

»Det her minder mig om nazisternes invasion af Frankrig i 1940. Vi må stoppe det, før det er for sent,« sagde Chris Matthews, mens han stirrede direkte ind i kameraet.

Bernie Sanders som dukke Foto: JOSE LUIS GONZALEZ - Reuters

Før har samme Chris Matthews antydet, at en socialistisk amerikansk regering ville henrette politiske modstandere i Central Park i New York.

Og reaktionen fra Bernie Sanders kampagne kom hurtigt i form af et tweet fra Sanders' kampagne-manager, Mike Casca:

»Jeg havde aldrig troet, at det ville være en del af mit job at bede en landsdækkende tv-kanal om ikke at sammenligne en jødisk kandidat, hvis familie blev udryddet af nazisterne, med 'Hitlers tredje rige'. Men sådan er det åbenbart nu.«

Det er især USA's helt unge vælgere, der tænder på den 78-årige senator fra staten Vermont. Således stemte hele 68 procent af Nevadas vælgere imellem 18 og 29 år lørdag på Bernie Sanders.

Bernie og Jane Sanders var til vælgermøde i Texas, da resultatet fra primærvalget i Nevada tikkede ind. Foto: Drew Angerer

Og ifølge bladet Vanity Fair er gennemsnitsalderen af Sanders' hær af frivillige 27 år.

Til sammenligning er den gennemsnitlige tilhænger af 38-årige Pete Buttigieg ifølge Vanity Fair 41 år.

»Ingen havde regnet med, at de amerikanske græsrodsbevægelser kunne blive så stærke. Og nu er Det Demokratiske Parti tvunget til at betragte Bernie Sanders som et realistisk bud på partiets præsidentkandidat,« siger Wall Street Journals chefredaktør, Gerard Baker, i et nyligt interview med radiostationen NPR.

Samme Gerard Baker er ikke håbefuld, når det drejer sig om Bernie Sanders' fremgang. Han spår således både økonomisk tilbagegang og militær usikkerhed for både USA og resten af den vestlige verden, hvis Sanders vinder jobbet i Det Hvide Hus.

Det er de helt unge vælgere, der strømmer til Bernie Sanders' kampagne. Foto: MIKE SEGAR - Reuters

Ved caucus-primærvalget i Nevada fik Bernie Sanders ifølge den seneste optælling knap 46 procent af stemmerne. Joe Biden fik 19 procent. Og lige over spærregrænsen på 15 procent (minimum for at få tildelt delegerede) får Pete Buttigieg 15,6 procent af stemmerne.

Mens nogle eksperter således er nervøse ved tanken om 'præsident Sanders', tvivler andre på den aldrende senators chancer imod den siddende præsident, Donald Trump.

»Hvis Bernie Sanders vinder den demokratiske nominering, kunne vi lige så godt forære sejren til Donald Trump. Sanders har ikke en chance,« siger James Carville, forfatter og en af USA's mest prominente demokratiske strategikere.

Bernie Sanders er selvfølgelig ikke enig, og i sin sejrstale natten til søndag sagde den 78-årige senator: »Dette er en sejr for amerikansk demokrati. Og hverken Republikanerne eller den demokratiske partiledelse kan stoppe os.«