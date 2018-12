Kongressen i USA kan ikke blive enige om en finanslov, der indeholder finansiering af Trumps grænsemur.

Den amerikanske Kongres kan ikke nå til enighed om et budget for 2019. Derfor lukker dele af den offentlige sektor i USA ned midnat lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ved midnat vil en lang række amerikanske ministerier og styrelser stoppe med at udbetale løn og lukke ned for serviceydelser.

Sammenbruddet i de politiske forhandlinger kommer, efter præsident Donald Trump har nægtet at give sig på et krav om, at næste års budget skal indeholde finansiering af en grænsemur mod Mexico.

Trump har krævet fem milliarder dollar, men Repræsentanternes Hus og Senatet har kunnet blive enige om finansieringen.

Der lå ellers et midlertidigt budgetforslag klar, men det har Trump nægtet at underskrive.

Forhandlingerne i Washington fortsætter ifølge nyhedsbureauet AP lørdag formiddag lokal tid.

/ritzau/