EU-lande må mødes igen for at blive enige om det økonomiske fundament for EU-samarbejdet.

Der bliver ingen aftale om EU-budgettet i denne omgang, selv om det ifølge EU-Kommissionen er ved at være sidste øjeblik.

Efter over 24 timers forhandlinger har EU's stats- og regeringschefer fredag aften afsluttet et møde om budgetrammen for 2021-27.

Det meddeler EU-præsident Charles Michels talsmand.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde inden mødet, at hun ikke regnede med, at det var muligt at lande en aftale på mødet.

Dertil var afstanden mellem medlemslandenes positioner for stor.

/ritzau/