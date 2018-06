Auktion i USA over to tegninger fra Tintin-dramaet "Koks i Lasten" går til langt under den forventede pris.

Haag. To sjældent sete tegninger af Tintin fra albummet "Koks i Lasten" fra 1958 er lørdag solgt på en auktion i den amerikanske stat Texas for 422.000 dollar (knap 2,7 millioner kroner).

Det handler om en original tuschtegning og en kopi i blæk, som blev udført af den belgiske tegneserieforfatter Herge i 1957.

Men de to tegninger gik langt under den forventede pris på mellem 720.000 og 960.000 dollar.

Heritage Auction, som stod for salget, oplyser, at tegningerne blev solgt til en samler i Bruxelles, der ønsker at forblive anonym.

Herge, hvis virkelige navn var Georges Remi, kom selv fra den belgiske hovedstad.

En by som også er Tintin-figurens hjemby, og hvorfra afsættet oftest er til nye eventyr for den drengelignende unge journalist og hans hund Terry.

Det er side 58 i "Koks i Lasten", der var under hammeren i Dallas lørdag.

I alt er der 12 tegnede felter, hvor Tintins søfarende ven kaptajn Haddock og en estisk pilot, Piotr Skut, optræder.

