Den danske Bestseller-rigmand Anders Holch Povlsen og hustruen, Anne Holch Povlsen, har mistet tre af deres fire børn i et af bombeangrebene i Sri Lanka søndag.

En tæt samarbejdspartner fortæller til B.T., at han er dybt berørt.

'Jeg er målløs, det er en umenneskelig tragedie, der har ramt familien Holch Povlsen,« forklarer Ib Poulsen, borgmester i Ikast-Brande Kommune, til B.T.

Borgmesteren har arbejdet tæt sammen med Anders Holch Povlsen, ikke mindst fordi Bestseller-koncernen har hovedsæde i Brande, hvor koncernen har arbejdet med etableringen af et 320 meter højhus.

Siden 1983 har Bestseller haft hovedsæde i den midtjyske by.

Og netop derfor har planerne om et Bestseller-højhus i byen med lige over 7.000 beboere været et ønskeprojekt for Anders Holch Povlsen.

Ib Poulsens kollega i Aarhus, hvor Bestseller også har til huse i et stort byggeri på havnen, Jacob Bundsgaard, fortæller til TV2 Østjylland, at han er berørt personligt.

»Det er jo fuldstændigt uforståeligt og frygteligt. Mine og alle aarhusianeres tanker går til familien og alle dem, der er direkte berørt af det her,« siger Jacob Bundsgaard til mediet.

OVERBLIK: Terrorangreb i Sri Lanka Tre af Bestseller-milliardæren, Anders Holch Povlsens, fire børn er blandt de mange udenlandske dødsofre for tilsyneladende koordinerede bombeangreb i Sri Lanka. Mindst seks kraftige bomber eksploderede søndag i tre kirker og i tre femstjernede hoteller i Sri Lanka. Det blev fulgt op af yderligere to eksplosioner. Herunder et overblik over angrebene, som har dræbt mindst 290 mennesker - heraf tre danskere og mange andre udlændinge - og såret omkring 500 mennesker: * De tre ramte kirker er St. Sebastian's i Katuwapitiya, der ligger nord for hovedstaden Colombo, St. Anthony's Kirke i Kochcikade, Colombo, og en kirke i Batticaloa på Sri Lankas østkyst. * De tre ramte hoteller er Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo. * Yderligere to eksplosioner ramte flere timer efter de første angreb. Den første eksplosion ramte et mindre hotel i Colombo, hvor to blev dræbt, oplyste politiet. Den anden var en selvmordsbombe, som blev udløst, da politiet ville ransage en adresse i hovedstaden. Tre politifolk blev dræbt, sagde en politikilde til AFP. * Ifølge direktøren for National Hospital i Colombo og nyhedsmedier er der også er dødsofre fra blandt andet Storbritannien, Holland, Indien, Tyrkiet, Kina, Marokko, Pakistan, USA, Japan, Bangladesh og Portugal. * Den srilankanske premierminister, Ranil Wickremesinghe, meddelte søndag, at otte personer var anholdt efter bombemassakren. Mandag er antallet af anholdte oppe på 24 ifølge politiet. * Landets forsvarsminister kaldte på et pressemøde angrebene for "terror". Han sagde videre, at alle de skyldige vil blive fængslet så hurtigt som muligt. * Myndighederne i Sri Lanka indførte et natligt udgangsforbud med øjeblikkelig virkning. Mandag er forbuddet ophævet. Samtidig har landets regering lukket ned for alle større sociale medier og beskedtjenester. * Allerede for ti dage siden advarede Sri Lankas politichef, Pujuth Jayasundara, om kommende angreb mod kendte kirker. * Politichefen henviste til efterretninger fra udlandet om selvmordsangreb, som skulle være planlagt af en radikal muslimsk gruppe i Sri Lanka - gruppen NTJ (Det Nationale Thowheeth Jama'ath).

»Han spiller en stor rolle i byen og i byens liv. Jeg kender ham fra mange forskellige sammenhænge. Det er noget, der også berører mig personligt, og mit hjerte bløder ved den nyhed. Det er svært at sætte ord på. For den familie er det jo det værste mareridt, der er blevet realiseret her. Det gør mig virkelig ondt,« siger Jacob Bundsgaard.

Mandag bekræftede Communication Manager hos Bestseller, Jesper Stubkier, at tre af Anne og Anders Holch Povlsens fire børn var afgået ved døden i et af angrebene på øen i det indiske ocean.

'Det kan vi desværre bekræfte. Vi beder jer respektere privatlivets fred, og vi har derfor ingen yderligere kommentarer,' lyder det i en e-mail fra Jesper Stubkier.

Otte eksplosioner ramte Colombo søndag. Mere end 290 personer meldes omkommet. Mindst 500 personer er blevet såret.