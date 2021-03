I noget tid havde hun gået og undret sig over, hvorfor det føltes som om, der strømmende kold luft ind på hendes badeværelse.

Til sidst kom hun frem til, at det af en eller anden grund måtte komme fra bag hendes spejl. Hun løftede det derfor ned fra væggen – og gjorde et opsigtsvækkende fund.

For bag spejlet i amerikanske Samantha Hartsoes lejlighed i Roosevelt Island i New York City var et stort hul.

Og det hul førte ind i et tomt rum. Det fortæller den unge kvinde til NBC New York.

Da hun gjorde opdagelsen, havde hun sin mobil i hånden, og hun dokumenterede derfor hele forløbet. På filmen kan man se, hvordan hun kiggede gennem hullet ind i det mørke rum ved siden af, og hun besluttede sig hurtigt for at kravle gennem hullet for at se, hvad der gemte sig på den anden side.

»Jeg kan ikke ikke vide, hvad der er på den anden side af mit badeværelse,« fortæller Samantha Hartsoe til lokalmediet.

Hun fandt derfor det rette udstyr frem – som blandt andet bestod af en ansigtsmaske og en hammer – og kravlede igennem, selvom hendes bofæller ikke var helt så glade for ideen.

Efter at været kommet ind i det mørke rum ved siden af, fortsatte hun med at filme, og hun kunne hurtigt konstatere, at rummet var en del af en ufærdig lejlighed, der stod tom.

Hun fandt fyldte skraldesække, men ingen mennesker.

Efter at være blevet færdig med sin 'efterforskning' valgte hun at låse hoveddøren til den mystiske lejlighed, før hun kravlede tilbage gennem hullet til sin egen lejlighed.

»Mine bofæller troede helt sikkert, jeg ville dø. Da jeg kom tilbage, var de begejstrede,« fortæller Samantha.

Hun har ifølge NBC New York efterfølgende kontakt bygningens ejendomsservice, som vil fikse hullet bag hendes spejl nu.

Den video, som hun tog af hele forløbet, delte hun på TikTok for fire dage siden. Det er indtil nu blevet set mere end 13 millioner gange.