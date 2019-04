Amerikanske Samantha Josephson blev myrdet efter hun natten imellem torsdag og fredag i sidste uge steg ind i en falsk Uber.

Efter en glad aften i byen sammen med sine college-venner, gjorde den 21-årige Smantha Josephson det samme som hendes jævnaldrende over hele kloden, hun ringede efter en Uber for at blive kørt hjem.

Få minutter senere stoppede den 24-årige David Rowland foran baren i Columbia, South Carolina.. Og uden tøven satte Samantha Josephson sig ind på bagsædet af Rowlands Chevy Impala.

Det blev hendes skæbne.

Samantha Josephson sammen med sin far, Seymour. Foto: Facebook Vis mere Samantha Josephson sammen med sin far, Seymour. Foto: Facebook

Tidlig lørdag morgen fandt fasanjægere Samantha Jospehsons lig 50 kilometer fra væk fra Columbia. Og forældrene Seymour og Samantha Josephsons værste frygt blev hermed bekræftet.

Politiet i Columbia har anholdt og fængslet David Rowland på 24 år. Og i bilen fandt de ifølge bladet Rolling Stone både Samantha Josephsons kørekort og blod.

Ifølge politiet havde David Rowland installeret børnelås i sin bil, så han fra føresædet kunne låse begge bagdører og vinduer. Derfor kunne Samantha Josephson ikke slippe ud af bilen, efter hun havde opdaget sin fatale fejltagelse. Og ifølge politiet blev den 21-årige college-studerende bortført og dræbt.

»Jeg græder, mens jeg skriver dette. Vores lille pige er ikke længere iblandt os. Og jeg vil savne hende resten af mit liv.«

Sådan skrev faderen Seymour Josephson på facebook, da han senere lørdag aften bekræftede de tragiske nyheder.

Og i et interview med CNN sagde moderen, der ligesom sin datter hedder Samantha Josephson:

»Det er menigsløst. Samanthas død har afterladt et hul i universet.«

David Rowland har på intet tidspunkt arbejdet for Uber. Og efter tragedien i South Carolina opfordrer den internationale tranportsevice alle passagerer til at tjekker både chufførens navn og bilens nummerplade, før de stiger ind.

Samanta Josephson vil blive bisat i sin hjemstat, New Jersey på onsdag.