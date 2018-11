Washington. Det er svært at finde opbakning til Donald Trump i hovedstaden Washington D.C., hvor han som bekendt selv har hjemmeadresse. Selv republikanske vælgere har det svært med præsidenten.

»Han skader partiet,« siger Samantha Petraglia til B.T. uden for skolen, Walker-Jones, der er gjort til valgsted denne tirsdag.

Hun fortæller, at hun netop har sat sine krydser ud for de røde republikanere modsat flertallet i hovedstaden.

»Men min stemme afspejler ikke nødvendigvis, at jeg bryder mig om ham (Trump),« siger hun og uddyber:

»Der er meget ustabilitet lige nu, og det har jeg det svært med. Han får folk og grupper til at gå imod hinanden, og i nogle tilfælde er jeg nødt til at holde fast i min moral i stedet for at støtte ham eller partiet.«

B.T. har besøgt et valgsted i Washington D.C. Vis mere B.T. har besøgt et valgsted i Washington D.C.

Især efterspillet efter skyderiet i sidste uge i en synagoge i Pittsburgh har gjort Samantha vred på præsidenten.

»Særligt skyderiet i Pittsburgh gjorde stort indtryk på mig, da jeg er derfra.«

» At se den måde, han håndterede det på, var svært for mig. Jeg synes, at han opildner hvide nationalister med sin retorik,« siger hun.

Stemmerne bliver afgivet i en sportshal Vis mere Stemmerne bliver afgivet i en sportshal

Donald Trump blev ved den lejlighed eksempelvis citeret for at sige:

»Hvis der havde været en bevæbnet vagt inde i templet, så ville de have været i stand til at stoppe ham.«

En anden vælger, Kelly, fortæller, at hun har stemt på demokraterne. Og derfor er hendes opbakning til landets præsident ikke overraskende lille.

»Demokratiet bliver prøvet og testet lige nu, og at stemme er det vigtigste, vi kan gøre som borgere.«

Kelly har stemt på demokraterne som flertallet i Washington D.C. Vis mere Kelly har stemt på demokraterne som flertallet i Washington D.C.

»Nogle af vores ledere forsøger at splitte vores land, og det er vigtigt, at vi slår tilbage og viser, at vi kerer os om vores land. Jeg er ikke en fan af præsidenten,« siger hun.

Begge kvinder fortæller, at de først og fremmest stemmer for at opfylde deres demokratiske pligt.

Men lige derefter kommer Trump-faktoren, lyder det.

»Det er sandt, at valget handler meget om Trump. Jeg ser også, at der kommer flere ud og stemmer til dette midtvejsvalg. Folk er enten afskrækket af præsidenten, eller også bakker de op om ham,« siger Samantha Petraglia.